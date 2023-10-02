新华社北京10月2日电（记者魏玉坤、潘洁）国家统计局日前发布数据显示，今年前8个月，全国固定资产投资（不含农户）327042亿元，同比增长3.2%，增速比1至7月份回落0.2个百分点。其中，制造业投资同比增长5.9%，比全部固定资产投资高2.7个百分点。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，我国制造业正处在结构调整优化阶段，部分行业面临产能调整和产品结构升级，而新兴行业发展向好，投资增长动力较强，对制造业投资的支撑作用明显。前8个月，制造业投资同比增长5.9%，增速比1至7月份加快0.2个百分点。其中，装备制造业投资增长14.3%。在新能源汽车发展向好的带动下，前8个月汽车制造业投资增长19.1%。

统计数据显示，高技术产业投资增势良好。前8个月，高技术产业投资同比增长11.3%，增速比全部固定资产投资高8.1个百分点。其中，高技术制造业投资同比增长11.2%，增速比制造业投资高5.3个百分点；高技术服务业投资同比增长11.5%，增速比服务业投资高10.6个百分点。

民生相关领域投资持续增加。前8个月，电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长26.5%，农业投资增长10.4%。

“近期，相关部门出台了一系列稳定和扩大民间投资的措施，对于激发民间投资活力将会发挥积极作用。”付凌晖说，下阶段，随着政府投资和政策激励作用的有效发挥，稳定房地产市场政策逐步显效，投资内生动力有望增强，投资结构将继续优化，有利于推动经济高质量发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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