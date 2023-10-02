新华社北京10月2日电（记者王立彬）据自然资源部近期发布海洋经济运行情况显示，随着对外开放持续深化，海洋运输平稳发展，“21世纪海上丝绸之路”贸易航线不断拓展。

据自然资源部统计，今年以来，“21世纪海上丝绸之路”贸易航线不断拓展，厦门港新增“一带一路”中东直航新航线，天津港开通直航欧洲集装箱新航线，河北港口集团首条东南亚集装箱国际航线投入运营。同时，内贸航线持续丰富，珠海高栏—深圳盐田组合港正式启用，助力实现粤港澳大湾区港口间资源互认；“营口—海口”等多条内贸航线正式开通。

在此情势下，沿海港口生产总体向好。上半年海洋货运量22.0亿吨，同比增长9.8%。沿海港口作业效率稳步提升，上海港、宁波舟山港等九大主要沿海港口1至6月船舶平均在泊、在港停时同比分别下降19.5%、14.6%。其中，广州港以0.62天、0.92天的船舶平均在泊、在港停时分别位居全球主要港口第一、第二，港口装卸作业效率、综合效率全球领先。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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