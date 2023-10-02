原标题：两部门：继续实施部分国家商品储备税收优惠政策

新华社北京10月2日电 财政部、国家税务总局日前发布公告称，为继续支持国家商品储备，自2024年1月1日至2027年12月31日，继续实施部分国家商品储备税收优惠政策。

公告明确，对商品储备管理公司及其直属库营业账簿免征印花税；对其承担商品储备业务过程中书立的买卖合同免征印花税，对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收。对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。上述房产、土地，是指在承担商品储备业务过程中，用于办公、仓储、信息监控、质量检验等经营及管理的房产、土地。

(责编：孙红丽、陈键)

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