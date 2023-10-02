两部门：继续实施部分国家商品储备税收优惠政策
2023年10月02日11:33 | 来源：新华网
小字号
原标题：两部门：继续实施部分国家商品储备税收优惠政策
新华社北京10月2日电 财政部、国家税务总局日前发布公告称，为继续支持国家商品储备，自2024年1月1日至2027年12月31日，继续实施部分国家商品储备税收优惠政策。
公告明确，对商品储备管理公司及其直属库营业账簿免征印花税；对其承担商品储备业务过程中书立的买卖合同免征印花税，对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收。对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。上述房产、土地，是指在承担商品储备业务过程中，用于办公、仓储、信息监控、质量检验等经营及管理的房产、土地。
(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次
- 人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。…
- 评论
- 关注