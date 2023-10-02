记者从国家航天局获悉，在阿塞拜疆巴库召开的第74届国际宇航大会上，嫦娥五号总设计师胡浩作为团队代表，宣布嫦娥五号月球科研样品即将面向国际开放申请，欢迎各国科学家共同研究，共享成果。

嫦娥五号执行的我国首个无人月球采样返回任务，一举突破月面采样、月面起飞上升、月球轨道交会对接与样品转移、跳跃式再入返回等关键技术，经过环环相扣的飞行过程，带回1731克月球样品，成为世界单次采样量最大的无人月球采样任务。

“目前，已经完成6批258份、共77.68克月球样品的发放。在国内外权威期刊发表论文70余篇。”胡浩介绍，为有效推进月球样品的联合研究和应用，促进科学成果的国际共享，按照国家航天局《月球样品管理办法》和《月球样品及科学数据国际合作管理细则》等要求，面向国际开放嫦娥五号月球科研样品申请。申请步骤有线上注册、填写申请材料、函审、答辩、审核、签署协议、领取、归还等，具体要求和流程将在国家航天局网站发布。

本届国际宇航大会上，国际宇航科学院负责人为中国嫦娥五号团队颁发了“劳伦斯团队奖”。该奖项设立于2001年，是国际宇航科学院每年颁发的两大奖项之一，是国际宇航科学院的最高团队荣誉，旨在表彰在宇航领域取得突出成绩的宇航项目团队。嫦娥五号在技术创新、科学发现、国际合作三方面取得的突出成就，赢得了国际同行的高度认可。

图为获奖现场。（国家航天局供图）

国际宇航大会是国际宇航领域的年度盛会，被誉为“航天界的奥林匹克”，参加今年大会的中国航天展团由中国宇航学会召集，包含国家航天局、中国航天科技集团、中国航天科工集团、蓝箭航天等国内航天相关机构、企业、高校和商业公司。本次大会活动期间，国家航天局探月与航天工程中心、深空探测实验室还将举办国际月球科研站-国际大科学工程全球网络论坛。我国航天发动机专家郑日恒等多位专家当选为国际宇航科学院通讯院士。（记者宋晨）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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