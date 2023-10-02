人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

嫦娥五号月球科研样品将面向国际开放申请

2023年10月02日11:36 | 来源：新华社
小字号

记者从国家航天局获悉，在阿塞拜疆巴库召开的第74届国际宇航大会上，嫦娥五号总设计师胡浩作为团队代表，宣布嫦娥五号月球科研样品即将面向国际开放申请，欢迎各国科学家共同研究，共享成果。

嫦娥五号执行的我国首个无人月球采样返回任务，一举突破月面采样、月面起飞上升、月球轨道交会对接与样品转移、跳跃式再入返回等关键技术，经过环环相扣的飞行过程，带回1731克月球样品，成为世界单次采样量最大的无人月球采样任务。

“目前，已经完成6批258份、共77.68克月球样品的发放。在国内外权威期刊发表论文70余篇。”胡浩介绍，为有效推进月球样品的联合研究和应用，促进科学成果的国际共享，按照国家航天局《月球样品管理办法》和《月球样品及科学数据国际合作管理细则》等要求，面向国际开放嫦娥五号月球科研样品申请。申请步骤有线上注册、填写申请材料、函审、答辩、审核、签署协议、领取、归还等，具体要求和流程将在国家航天局网站发布。

本届国际宇航大会上，国际宇航科学院负责人为中国嫦娥五号团队颁发了“劳伦斯团队奖”。该奖项设立于2001年，是国际宇航科学院每年颁发的两大奖项之一，是国际宇航科学院的最高团队荣誉，旨在表彰在宇航领域取得突出成绩的宇航项目团队。嫦娥五号在技术创新、科学发现、国际合作三方面取得的突出成就，赢得了国际同行的高度认可。

图为获奖现场。（国家航天局供图）

图为获奖现场。（国家航天局供图）

国际宇航大会是国际宇航领域的年度盛会，被誉为“航天界的奥林匹克”，参加今年大会的中国航天展团由中国宇航学会召集，包含国家航天局、中国航天科技集团、中国航天科工集团、蓝箭航天等国内航天相关机构、企业、高校和商业公司。本次大会活动期间，国家航天局探月与航天工程中心、深空探测实验室还将举办国际月球科研站-国际大科学工程全球网络论坛。我国航天发动机专家郑日恒等多位专家当选为国际宇航科学院通讯院士。（记者宋晨）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次
　　人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。…
美好生活体验官：红色文旅融合铺就乡村振兴“致富路”
　　“这趟旅行的目的，是带孩子更深层次地体会和感悟红色文化，增强民族自豪感和爱国情怀。今天我们参观了陕甘边照金革命纪念馆，逛了薛家寨，晚上在照金红色文化创意街区里品尝特色美食、欣赏非遗演出，临走前还买了一套当地产的艾绒被，不仅能在周末放松身心，还是一场很有意义的红色之旅。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部