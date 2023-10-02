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中国水稻研究所加强优质、抗虫等优良品种推广应用

2023年10月02日15:32 | 来源：新华网
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　　中国农业科学院中国水稻研究所近日举行超级稻“嘉禾优5号”、抗稻飞虱水稻品种现场观摩会，促进优良品种推广应用。

　　这是记者10月2日从中国水稻研究所了解到的消息。

　　在江苏省睢宁县召开的超级稻“嘉禾优5号”现场观摩会上，与会专家与农技推广人员、种粮大户实地考察了优质高产绿色超级稻新品种“嘉禾优5号”的种植示范现场。农技专家和种粮大户对品种的稻米香型、丰产性及耐高温特性等进行了详细介绍。

　　“嘉禾优5号”由中国水稻研究所、嘉兴市农业科学研究院、中国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司联合选育，具有高产、多抗、优质等特性，2022年被农业农村部认定为超级稻品种。

　　在浙江省杭州市富阳区召开的抗稻飞虱水稻品种现场观摩会上，田间展示了20余个来自全国各育种单位筛选的抗褐飞虱或抗白背飞虱的水稻品种。相关专家、农技推广人员和种粮大户实地考察了各品种的稻飞虱危害情况，了解其稻飞虱抗性级别等性状。

　　专家们表示，筛选出具有优良抗性的品种，对于保障水稻生产安全，推进绿色可持续防控，提升社会、经济和生态效益具有重要作用。（记者于文静）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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