今年国庆假期恰逢中秋佳节，长达8天的“超级黄金周”堪称今年“最火”的假期，没有之一。这个超长待机版的黄金周，你踏上旅程了吗？

9月29日至10月6日，让我们一起出发，去追逐出游消费的热潮，在路上感受活力迸发的中国。

8天直播连线 感受流动的璀璨中国

“超级黄金周”有多火？这组数字给你答案。

交通运输部预计，这个黄金周假期全国跨区域人员流动量将达20.5亿人次，日均达2.57亿人次。可以说，大半个中国的人都走出了家门，正在寻找诗和远方的路上。

假期第一天（9月29日），全国铁路发送旅客量首次突破2000万人次，达2009.8万人次，创单日旅客发送量历史新高；当天乘坐广深港高铁往返香港西九龙的客流达9.1万人次，客流量创今年新高；全国公路网流量达6671万辆次，超过往年的拥堵，依然挡不住出行的脚步，跨省游的人们奔赴长三角、川渝、粤港澳等热门区域……铁路、公路、水路、民航运力统统“火力全开”。

黄金周的第一天就是中秋佳节，团圆之夜怎能少了赏月这个项目？

抬头看， 天上的月亮——我们有：

天上看，眼前的月亮——我们也有：

从江苏扬州的“瘦西湖”眺月，到安徽西递的古村赏月；从甘肃月牙泉的掌灯映月，到福建土楼的别样中秋；从传统月饼传承百年，到赏月航班高空“追月”，月圆之夜我们将团圆的氛围拉满。

大数据显示，今年十一假期跨省长线游的预订量占比超过八成，大半个中国的人都去哪了？ 实不相瞒，大家去的基本上都是你想去的地儿。想去的地方车票售罄，想去的场馆预约爆满，能成功抵达景区的，都是天选之人。

山西平遥古城景区假期前两天客流量已经接近9万人次，游客在青砖灰瓦间中，享受假日的欢欣。河南龙门石窟景区开启夜游模式当晚，就接待游客1万多人次，上海的苏州河畔，灵动的光影营造出奇幻的梦境……

从西北到江南、从雪山到湿地，我们从早到晚，陪你追逐清晨的脚步、品味日常的烟火、饱览绚丽的夜色，在不同的时间里，感受流动的璀璨中国。

8座城市打卡 解锁不同的旅游体验

如果热闹的现场不够过瘾，我们还为你精心准备了8条热门打卡路线：从北至南，自西向东，每天带你打卡一座城市，解锁不一样的旅游体验。镜头里，不只有人头攒动的市井人间，更不乏锦绣壮阔的大美河山。

你看过的，没看过的，都是风景。你走过的，没走过的，都值得体验。

在北京中轴线纵览日升月落；在四川成都尝尽“酸甜苦辣”；在钱塘江畔追波逐浪，在盘锦湿地赏灯游园……

镜头里，不一样的风景绘成了五彩斑斓的中国；镜头外，非一般的热情凝聚成源源不断的能量，活力满满的消费市场为中国经济稳步前行注入了更加强劲的动力和信心。

8面消费观察 传递汹涌的消费热情

文化和旅游部预计，今年黄金周假期，全国国内旅游出游预计达8.96亿人次，同比增长86%，实现国内旅游收入7825亿元，同比增长138%。一些热门旅游城市的酒店、机票等订单量已比去年同期增加了至少5倍。沸腾的消费市场，有没有你的贡献？

如果说旅行是假期的标配，那么买房可以说是升级版假日消费套餐了。8月以来全国各地密集出台的楼市利好政策叠加传统的“金九银十”旺季让这个假期的楼市交易为消费市场再添了一把火：北京执行“认房不认贷”政策满月，新房成交热度持续走高，湖北武汉在节前全面取消住房限购，让不少武汉市民的假日消费清单里多了一份“超大件”。

同样的火爆场面也出现在汽车交易市场上，在上海，汽车厂商都铆足了劲，纷纷推出中秋国庆大礼包；此外，今年以来“港人北上”的热度不断攀升，也为深港市场的互通往来带来了持续增长的动力；文化的传承让古城焕发出生猛的活力；纯朴的大自然给浪漫赋予了无尽的生产力……

“超级黄金周”来了，你准备好了吗？

让我们一起，去火热的消费场景里，感受汹涌的消费热情，触摸澎湃的活力中国。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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