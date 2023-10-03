新华社北京10月2日电 题：享便利、重体验、爱低碳——中秋国庆假期多地消费观察

新华社记者

政府大院停车场免费向游客开放，邮轮旅游等多元化产品提升消费体验，低碳生活绿色消费广受青睐……这个中秋国庆假期，全国多地积极采取举措便利游客出行，通过多元化产品设计更好满足不同消费者需求，倡导绿色低碳消费，激发假日市场活力。

多举措提升游客出行便利度

“双节”假期，在位于湖南省张家界市武陵源区的张家界国家森林公园，停车场车位已饱和情况下，现场依然秩序井然，拥堵、“抢车位”现象得到明显缓解。

针对假期自驾游游客停车难，武陵源城区范围内所有机关、企事业单位的停车场全部免费对外开放。此外，在不影响交通的前提下，车辆也允许有序停放在城区主次干道一侧或是人行道、自行车道上。

在不影响交通的前提下，车辆有序停放在武陵源城区道路旁边。（吴勇兵摄）

“自驾游停车是个大难题。”来自重庆的游客佘先生说，张家界为游客免费开放了许多停车位，“这为假期之旅增加了很大便利。”

除了方便停车，张家界国家森林公园的5个门票站均提前至早上六点半开园，分时、分站预约让游客排队时间大大减少；景区还特意为游客准备姜茶驱寒……武陵源区委书记张龚说：“我们在交通出行、景区预约、酒店住宿等方面积极应对旅游高峰，提升游客出行游玩体验。”

上海“一江一河”（黄浦江、苏州河）系列主题活动，围绕满足大众出游需求进行设计，让市民、游客更好感受新型都市旅游方式。

来自黑龙江的李璐一家安排了丰富的行程。2日白天，坐上都市旅游观光巴士，在黄浦江沿线街道穿梭。其中的停靠点，有的毗邻外滩历史建筑群或陆家嘴中心建筑，有的毗邻豫园商城、石库门建筑以及中共一大纪念馆。夜间，他们还乘坐黄浦江游览船，一饱流光溢彩的黄浦江两岸风光。

“在‘人从众’的假期，找到了从容和安逸的空间。”李璐说。

多元化产品丰富消费体验

邮轮游、出境游、文化游等多元化消费产品，顺应满足不同消费者多样化需求，受到越来越多百姓喜爱。

今年“双节”假期前夕，东方邮轮“梦想”号、爱达邮轮“地中海”号在天津国际邮轮母港正式启航。该港是交通运输部决定全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输后，又一复航的邮轮港口。一家旅行团的领队穆琳琳告诉记者，复航吸引了不少新老顾客，大多是以家庭为单位出行，“我们团10月份的名额已经满了”。

9月27日，“梦想”号邮轮（左）、“地中海”号邮轮靠泊在天津国际邮轮母港准备启航（无人机照片）。新华社记者 赵子硕 摄

国际航班持续恢复激发大众出境游热情。携程、同程旅行、飞猪等旅游企业数据显示，今年“双节”假期，我国出境游人数暴涨，国际机票、国际酒店的预订量远超去年“黄金周”。其中，携程平台上，“双节”期间整体订单量同比增长近20倍。

携程研究院行业分析师王亚磊介绍，今年第二季度，携程平台上出境酒店和机票预订量已恢复到2019年同期水平的60%以上，预计第三、第四季度在“黄金周”带动下将进一步加速恢复。

文化产品消费同样受追捧。1日下午，一场沉浸式戏剧《雾起江州》在重庆市渝中区枇杷山上一栋民国时期建筑内开演。戏剧启幕，40余名观众被领入剧场内，以“剧中人”的身份共同参与戏剧。广州的游客沈心怡以一位主角随从的身份一同推动剧情的发展。“在广州时我就参与过这种沉浸式戏剧，很喜欢这种互动感，很有趣。”沈心怡说。

沉浸式戏剧《雾起江州》正在上演。 新华社记者 李晓婷 摄

上海旅游行业协会旅游商品分会会长黄骅认为，消费者既注重中华优秀传统文化的现代美学表达，也追求实用度、体验度。开发旅游商品时，要注重推动产品创新，提升产品设计感、体验度，同时要研究消费者新需求。

乐享低碳生活绿色消费

绿色低碳理念近年来逐渐深入人心。

在上海，“City Walk”（城市漫步）成为人们旅游休憩的“新宠”，“City Ride”（城市骑行）也火热“出圈”。

1日下午，上海市民刘磊和妻子、两个儿子骑上共享单车从徐汇区出发，一路骑行至杨浦区。半天时间里，他们经过黄浦江滨江沿线布置的空间艺术装饰、卢浦大桥下的精致小花园、“远望1号”测量船等等，返程时还在“滨江社区食堂”就餐。刘磊说，“City Ride既锻炼了身体，又看到了很多沿途的风景，还可以见证城市的变化，孩子们非常喜欢。”

在上海桂林公园举办的“唐韵中秋”活动上，孩童体验皮影戏。 新华社记者 陈爱平 摄

选用可用自然光线，减少用电；婚礼上必要的大件装饰用品采取租用方式；购买“国家核证自愿减排量”，婚礼全流程碳中和……“双节”假期，“碳中和”婚礼受到关注，业内人士认为，这反映了大众对低碳生活绿色消费的追求。

在重庆，“双节”假期两江新区开启“约惠两江·纵擎乐购”购车消费补贴活动，当地新能源汽车消费掀起新一轮热潮。

在两江新区一家比亚迪4S店内，节庆氛围浓厚，不少消费者正在排队看车、试车。到店选购汽车的刘女士告诉记者：“新能源汽车更环保，不少车型不仅外观好看，智能体验也好，性价比挺高的。”（记者李晓婷、陈爱平、张格、王井怀）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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