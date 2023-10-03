原标题：中秋国庆假期第四天全国路网整体运行平稳

记者2日从公安部交通管理局获悉，中秋国庆假期进入第四天，全国主干公路交通流量持续高位运行。截至10月2日18时，全国道路交通安全形势总体平稳，未接报重特大道路交通事故；全国路网整体运行平稳，除城市周边、旅游景区周边道路以及部分路段因交通事故导致部分时段拥堵缓行外，未接报大范围、长时间、长距离严重交通拥堵。

从公安部交通管理局监测的73条高速公路700个重要通道和53条国道300个重要通道节点流量看，假期前四天明显高于去年同期，高速公路、普通国省道日均流量分别高出50.2%、23.3%。全国各级公安交管部门针对假期群众集中出行特点和交通流量变化情况，继续保持高等级勤务，持续严管严重违法，科学管控交通秩序，全力保障人民群众假期出行安全顺畅。

3日进入假期后半程，预计城市周边道路和通往景区道路的交通流量仍将保持高位，随后几天群众将陆续返程，保安全保畅通工作压力依然较大。另据中央气象台预报，3日黑龙江西南部、辽宁东部、西藏东南部、青海东部、甘肃东南部、陕西中南部、重庆北部等地部分地区有中到大雨，对假期道路出行带来不利影响。

公安部交通管理局提示广大驾驶人，假期即将过半，请根据交通流量、天气变化提前规划好返程安排，尽量避开出行高峰和恶劣天气。行车过程中全程全员系好安全带，保持心态平和、谨慎驾驶，不超速行驶、疲劳驾驶，不频繁变更车道，特别是不要在错过出口时紧急刹车、紧急变道。行经农村、山区、景区公路特别是急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路，要注意观察、减速慢行、拉大车距，确保行车安全。遇有车辆缓行、排队时，要按序通行，不加塞抢行，不占用应急车道。高速公路发生交通事故或车辆故障后，要立即“车靠边、人撤离、即报警”。另外，行经降雨地区湿滑路面，要加倍小心，做到降速、控距、亮尾，防范多车相撞和侧翻等交通事故。（记者冯家顺）

(责编：杨虞波罗、李源)

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