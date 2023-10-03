人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

解析长三角“流量”密码

2023年10月03日08:22 | 来源：光明日报
小字号

原标题：解析长三角“流量”密码

作为我国经济最活跃的区域之一，今年以来长三角三省一市的人流、物流和资金流呈现攀升势头，各种生产要素加速“动起来”，经济发展“快起来”。以中秋国庆假期为窗口，可以一窥长三角的“流量”密码。

铁路客流迭创新高

今年中秋国庆假期，长三角铁路旅游流与探亲流交织叠加。在上海虹桥火车站，尽管出行的旅客很多，但是排队检票秩序井然。来自中国铁路上海局集团有限公司的数据显示，10月1日，长三角铁路发送旅客351.1万人次，较2019年同期(10月3日)增长24.1%。

虹桥枢纽的停车场库今年9月29日完成改造升级。项目施工方中建八局上海公司相关工程负责人表示，P9、P10两个停车场新增了1000个停车位，其中有180个充电停车位，以满足新能源汽车的使用需求。

中国铁路上海局集团的统计显示，今年上半年，长三角铁路发送旅客逾3.7亿人次，日均发送旅客超200万人次。从客流走势看，4、5、6月份旅客发送量明显攀升，3个月累计发送旅客近2.1亿人次，较2019年同期增长超10%。

随着长三角一体化的推进，基础设施互联互通不断增强，进一步提升跨区域的人流往来。今年9月28日，南京到上海的第二条城际高速铁路——沪宁沿江高铁正式投入运营。这条高铁将句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓7个“百强县（市、区）”如珠玉般串起，将我国经济发展最活跃的部分县域融入沪宁“1小时交通圈”，给区域发展带来新的动能和想象空间。

快递物流业务量和能级同步提升

物流是经济运行的血脉。今年以来，随着经济复苏，国内快递物流业务量呈现稳步上扬的态势。

作为全球最大的小商品市场所在地，每当夜幕降临，义乌各快递企业分拨中心灯火通明，节奏高效流畅。统计显示，今年以来，每天平均有约3000万件快递从义乌发往全国和世界各地。

随着杭州亚运会的召开，“世界超市”义乌也展现出亚运会带来的红利。来到义乌国际商贸城一区，只见来自世界各地的客商会聚于此，耳边各国语言交织，大家纷纷采购商品、洽谈合作。

义乌市体育健身用品行业协会会长王强告诉记者，从成都大运会到杭州亚运会，今年以来的密集赛事带动义乌体育用品订单迅猛增长，有的商户订单排到了年底。

来自国家邮政局的统计显示，今年1到8月，来自浙江金华（义乌）的快递业务量超过84亿件，同比增长约15%。

除了业务量增加，快递物流行业的能级也在持续提升。在杭州亚运会物流中心，7.2万平方米的库区已经“迎来送往”了好几波物资。穿戴外骨骼设备的小哥们正在装货，数十台无人叉车、盘点无人机在托盘间穿梭，保障亚运物资储备安全和高效调配。

作为杭州亚运会官方物流服务赞助商，圆通速递开发的专门的信息化系统，堪称亚运物流的“大脑”。6月中旬以来，圆通亚运物流车已跑遍全部56个赛事场馆，总里程数近6万公里。

金融活水“滴灌”科技企业与小微企业

中国人民银行上海总部发布的数据显示，8月末，长三角地区人民币贷款余额61.58万亿元，同比增长14%。

突破100亿元！这是截至2023年8月末，上海农商银行与上海临港集团联手推出的“临港园区科创贷”专项服务方案的最新成绩单。针对部分科创企业缺乏有效抵质押物、传统信贷方式难以获取资金支持的痛点，上海农商银行通过“园区+企业+银行”的创新服务模式，不断扩大金融服务覆盖面。

在今年的一次产业沙龙上，上海农商银行的业务人员与一家生物医药企业结缘，这家企业的特种酶催化技术行业领先。综合考虑企业的研发投入、专利含金量，上海农商银行仅用3周便为企业提供300万元的专项信贷支持，缓解企业资金匮乏困境。

在浙江宁波，小微企业占市场主体的比例超过95%。作为宁波的地方法人银行，宁波银行持续探索针对小微客户的综合经营新模式。年报显示，宁波银行55万对公客户中，90%以上都是小微企业和民营企业。

“小微企业金融服务是跑出来的。”宁波银行杭州分行副行长万鲲锋说，该行的专营团队每个人一个月走访四五十户企业，“我们还主动对接乡镇街道、园区楼宇、商会协会等，推动金融服务的进一步下沉和有效覆盖。”

（新华社北京10月2日电 记者何欣荣、桑彤、王辰阳、屈凌燕）

(责编：杨虞波罗、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以岛为家守护山海：用坚守点燃“绿色”光明
　　茫茫黄海，壮阔无垠。国庆期间，江苏省连云港市灌云县的开山岛上绿荫蓊翳，来自国网江苏电力开山岛党员服务队的队员与守岛人们，正在对岛上的电力附属设施进行巡检维护，确保开山岛的安全用能。…
10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次
　　人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部