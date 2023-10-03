原标题：解析长三角“流量”密码

作为我国经济最活跃的区域之一，今年以来长三角三省一市的人流、物流和资金流呈现攀升势头，各种生产要素加速“动起来”，经济发展“快起来”。以中秋国庆假期为窗口，可以一窥长三角的“流量”密码。

铁路客流迭创新高

今年中秋国庆假期，长三角铁路旅游流与探亲流交织叠加。在上海虹桥火车站，尽管出行的旅客很多，但是排队检票秩序井然。来自中国铁路上海局集团有限公司的数据显示，10月1日，长三角铁路发送旅客351.1万人次，较2019年同期(10月3日)增长24.1%。

虹桥枢纽的停车场库今年9月29日完成改造升级。项目施工方中建八局上海公司相关工程负责人表示，P9、P10两个停车场新增了1000个停车位，其中有180个充电停车位，以满足新能源汽车的使用需求。

中国铁路上海局集团的统计显示，今年上半年，长三角铁路发送旅客逾3.7亿人次，日均发送旅客超200万人次。从客流走势看，4、5、6月份旅客发送量明显攀升，3个月累计发送旅客近2.1亿人次，较2019年同期增长超10%。

随着长三角一体化的推进，基础设施互联互通不断增强，进一步提升跨区域的人流往来。今年9月28日，南京到上海的第二条城际高速铁路——沪宁沿江高铁正式投入运营。这条高铁将句容、金坛、武进、江阴、张家港、常熟、太仓7个“百强县（市、区）”如珠玉般串起，将我国经济发展最活跃的部分县域融入沪宁“1小时交通圈”，给区域发展带来新的动能和想象空间。

快递物流业务量和能级同步提升

物流是经济运行的血脉。今年以来，随着经济复苏，国内快递物流业务量呈现稳步上扬的态势。

作为全球最大的小商品市场所在地，每当夜幕降临，义乌各快递企业分拨中心灯火通明，节奏高效流畅。统计显示，今年以来，每天平均有约3000万件快递从义乌发往全国和世界各地。

随着杭州亚运会的召开，“世界超市”义乌也展现出亚运会带来的红利。来到义乌国际商贸城一区，只见来自世界各地的客商会聚于此，耳边各国语言交织，大家纷纷采购商品、洽谈合作。

义乌市体育健身用品行业协会会长王强告诉记者，从成都大运会到杭州亚运会，今年以来的密集赛事带动义乌体育用品订单迅猛增长，有的商户订单排到了年底。

来自国家邮政局的统计显示，今年1到8月，来自浙江金华（义乌）的快递业务量超过84亿件，同比增长约15%。

除了业务量增加，快递物流行业的能级也在持续提升。在杭州亚运会物流中心，7.2万平方米的库区已经“迎来送往”了好几波物资。穿戴外骨骼设备的小哥们正在装货，数十台无人叉车、盘点无人机在托盘间穿梭，保障亚运物资储备安全和高效调配。

作为杭州亚运会官方物流服务赞助商，圆通速递开发的专门的信息化系统，堪称亚运物流的“大脑”。6月中旬以来，圆通亚运物流车已跑遍全部56个赛事场馆，总里程数近6万公里。

金融活水“滴灌”科技企业与小微企业

中国人民银行上海总部发布的数据显示，8月末，长三角地区人民币贷款余额61.58万亿元，同比增长14%。

突破100亿元！这是截至2023年8月末，上海农商银行与上海临港集团联手推出的“临港园区科创贷”专项服务方案的最新成绩单。针对部分科创企业缺乏有效抵质押物、传统信贷方式难以获取资金支持的痛点，上海农商银行通过“园区+企业+银行”的创新服务模式，不断扩大金融服务覆盖面。

在今年的一次产业沙龙上，上海农商银行的业务人员与一家生物医药企业结缘，这家企业的特种酶催化技术行业领先。综合考虑企业的研发投入、专利含金量，上海农商银行仅用3周便为企业提供300万元的专项信贷支持，缓解企业资金匮乏困境。

在浙江宁波，小微企业占市场主体的比例超过95%。作为宁波的地方法人银行，宁波银行持续探索针对小微客户的综合经营新模式。年报显示，宁波银行55万对公客户中，90%以上都是小微企业和民营企业。

“小微企业金融服务是跑出来的。”宁波银行杭州分行副行长万鲲锋说，该行的专营团队每个人一个月走访四五十户企业，“我们还主动对接乡镇街道、园区楼宇、商会协会等，推动金融服务的进一步下沉和有效覆盖。”

（新华社北京10月2日电 记者何欣荣、桑彤、王辰阳、屈凌燕）

(责编：杨虞波罗、李源)

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