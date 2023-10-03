新华社记者邹多为、韩佳诺

原标题：自贸试验区十周年丨“头雁”引领，自贸试验区“雁阵”齐飞绘新景

白天，顾客在大片落地玻璃窗旁享受阳光与咖啡；夜幕降临，随着天花板上的灯箱更换颜色，咖啡店摇身一变，新老朋友把酒言欢好不热闹……走进广东自贸试验区前海蛇口片区的前海深港青年梦工场，“北上”香港青年黄绍棋悉心打造的多功能社交空间让人耳目一新。

自2015年4月挂牌以来，前海蛇口自贸片区积极在深港合作、贸易、投资、金融等各个领域先行先试。在房租费用优惠、拓展对接市场等一系列政策红利加持下，类似于黄绍棋的项目在前海蛇口片区累计孵化991个。此外，片区累计推出的805项制度创新成果中，已有78项在全国复制推广。

这是位于上海外高桥保税区的中国（上海）自由贸易试验区的标志“海鸥门”（2023年8月1日摄，无人机照片）。新华社记者 方喆 摄

雁飞千里头雁领。中国自由贸易试验区建设十年来，从“一枝独秀”到“多点开花”，从“一方苗圃”到“万亩森林”，面对复杂多变的内外环境，自贸试验区充分发挥“头雁”效应，积极开展新探索，不断取得新突破。截至目前，对自贸试验区探索形成的先进经验，国家层面总结提炼了七批改革试点经验、四批最佳实践案例，共向全国复制推广302项制度创新成果，“雁阵”齐飞的新图景徐徐展开。

拿着手电筒，先后排查轮胎、刹车、发动机等关键部位……在福建自贸试验区厦门片区，厦门航空工业有限公司维修工程师正在对今年进境的第100架飞机进行检修。

据介绍，厦门航空维修业最大的特点是超80%为境外维修业务，业务量居全国前列，参与国际分工程度高。航空业的快速发展，对飞机停场维修时效要求越来越高。一架飞机如果因故障停飞待修，多停1小时都意味着巨大损失。

对此，厦门自贸片区全方位梳理飞机维修涉及的各个环节及所需要的配套政策，通过出台“修理物品+保税仓库”一体化监管模式、降低航材关税税率等举措，简化通关手续、节约企业成本。

2023年2月11日，车辆驶出中国（黑龙江）自由贸易试验区黑河片区大门（无人机照片）。新华社记者 谢剑飞 摄

头雁先飞，群雁齐追。无论是陕西自贸试验区推出铁路舱单归并新模式，还是重庆自贸试验区首创“铁路提单国际信用证”给予企业提货便利；无论是辽宁自贸试验区“进境粮食检疫全流程监管”创新经验，还是黑龙江自贸试验区推出投资建设项目前期综合评审改革，大幅压缩审批环节和时长……近年来，围绕投资贸易便利化、金融开放创新、事中事后监管等方面，各地探索的一大批制度创新成果复制推广到全国，形成了改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。

商务部副部长盛秋平表示，十年来，自贸试验区推出了一大批基础性、开创性改革开放举措，形成了许多标志性、引领性制度创新成果，培育了一批具有国际竞争力的产业集群，站在了中国高水平对外开放的前列。2022年，21家自贸试验区以不到千分之四的国土面积，贡献了占全国18.1%的外商投资和17.9%的进出口贸易，今年上半年进一步提升到18.4%和18.6%。

目前，我国已分批次建立自贸区和自贸港，形成了东西南北相互协调、陆海空统筹联动的开放态势。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室主任杨光普表示，坚持高标准对标国际经贸规则，全国各自贸试验区在为国家试制度、为地区谋发展方面都取得了显著成果。得益于这些开放红利的持续“滋养”，相关产业快速发展，产业链不断延长，产业竞争力明显上升，有力提升了我国在参与国际竞争中的主动权和话语权。

十年扬帆再出发。自贸试验区建设涉及投资、贸易、金融、法律等多个领域，当前，制度创新已进入“深水区”“无人区”，需要各地各有关部门不断强化政策扶持和服务，助力“头雁”翅膀更加硬实。

新起点上，各个自贸试验区将进一步发挥比较优势，着力提升联动发展水平。商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟表示，“下一步，我们将推动自贸试验区在更广领域、更深层次开展探索，形成更多可复制可推广的改革试点经验，更好发挥示范作用。”

(责编：杨虞波罗、李源)

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