人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

用“含绿量”提升含金量——黑土地“长”出绿色工厂

2023年10月03日08:24 | 来源：新华网
小字号

原标题：用“含绿量”提升含金量——黑土地“长”出绿色工厂

10月的黑土地，丰收的味道在空气里弥漫。在城镇、乡村，越来越多的绿色工厂也迎来了忙碌季，冲刺着全年的好光景。

偌大的厂房干净整洁，只有少数员工巡检，自动化流水线有序运转；控制室的大屏幕上，各个设备的物料供应、运行状态、管理数据等动态显示，一目了然……这是记者近日在黑龙江伊品生物科技有限公司看见的一幕。

黑龙江伊品位于黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，是一家玉米深加工企业，产品出口80多个国家和地区，2020年入选工业和信息化部绿色工厂名单。

“数字化赋能减少了人工操作环节，大幅提高了生产效率。”公司苏氨酸数字化示范车间主任张鹏说，在这里，玉米经过深加工变身苏氨酸，附加值提高了3倍多。

近年来，随着绿色生产制造备受重视，越来越多的企业兼顾“经济账”“环保账”，加快向碳排放最低化、资源利用最大化转型发展。

黑龙江伊品技术管理部主任张杰告诉记者，依托全流程监控数据，可以实时优化工艺参数，提升生产效能。当数据出现异常波动时，能够及时处理，降低事故和废品率，控制生产过程中的浪费。

通过大力鼓励奖励生产和管理创新，今年以来，公司员工围绕绿色、降耗进行节电节能改造17项，累计节省生产经营成本百万元，能源利用效率进一步提升。

“绿色发展是增强核心竞争力的关键。”公司副总经理哈万军说，虽然短期内数字化升级、节能减排投入有所增加，但长期看，企业的生产成本更少、产品废品率更低、生产效率更高，算好“发展账”才能越走越远。

不止是生产环节，在黑龙江杜尔伯特经济开发区，绿色理念体现在方方面面。

行走在杜尔伯特经济开发区，一栋栋标准化厂房鳞次栉比，园区内绿意盎然，绿化覆盖率超过36%，路灯、景观灯均使用太阳能及LED节能灯，减少能源消耗。

开发区服务中心副主任徐彦飞说，开发区抢抓“绿色机遇”，把碳达峰、碳中和纳入整体布局，锚定生产洁净化、废物资源化、能源低碳化发力，被工业和信息化部评为2022年度绿色工业园区。

截至目前，开发区工业固体废弃物（含危废）处置利用率99%，绿色电力消费占比超过30%，新建工业建筑中绿色建筑比例超过42%。

逐“绿”前行让开发区动能焕新。

开发区多次拒绝重污染、治污难项目入园，引导企业淘汰落后技术工艺和装备，构建现代产业体系。目前，开发区培育国家级绿色工厂3户，拥有数字化（智能）车间企业12户，高新技术产业产值占园区工业总产值一半以上。

近年来，老工业基地黑龙江从专班推动、政策支持、帮扶培育等方面推出一系列举措，支持制造业企业绿色转型，用“含绿量”提升含金量，已累计培育国家级绿色工厂65户、绿色供应链管理企业4户、绿色设计产品24个，高质量发展迈出坚实步伐。（记者刘伟、王春雨、强勇、金地）

(责编：杨虞波罗、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以岛为家守护山海：用坚守点燃“绿色”光明
　　茫茫黄海，壮阔无垠。国庆期间，江苏省连云港市灌云县的开山岛上绿荫蓊翳，来自国网江苏电力开山岛党员服务队的队员与守岛人们，正在对岛上的电力附属设施进行巡检维护，确保开山岛的安全用能。…
10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次
　　人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部