原标题：用“含绿量”提升含金量——黑土地“长”出绿色工厂

10月的黑土地，丰收的味道在空气里弥漫。在城镇、乡村，越来越多的绿色工厂也迎来了忙碌季，冲刺着全年的好光景。

偌大的厂房干净整洁，只有少数员工巡检，自动化流水线有序运转；控制室的大屏幕上，各个设备的物料供应、运行状态、管理数据等动态显示，一目了然……这是记者近日在黑龙江伊品生物科技有限公司看见的一幕。

黑龙江伊品位于黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，是一家玉米深加工企业，产品出口80多个国家和地区，2020年入选工业和信息化部绿色工厂名单。

“数字化赋能减少了人工操作环节，大幅提高了生产效率。”公司苏氨酸数字化示范车间主任张鹏说，在这里，玉米经过深加工变身苏氨酸，附加值提高了3倍多。

近年来，随着绿色生产制造备受重视，越来越多的企业兼顾“经济账”“环保账”，加快向碳排放最低化、资源利用最大化转型发展。

黑龙江伊品技术管理部主任张杰告诉记者，依托全流程监控数据，可以实时优化工艺参数，提升生产效能。当数据出现异常波动时，能够及时处理，降低事故和废品率，控制生产过程中的浪费。

通过大力鼓励奖励生产和管理创新，今年以来，公司员工围绕绿色、降耗进行节电节能改造17项，累计节省生产经营成本百万元，能源利用效率进一步提升。

“绿色发展是增强核心竞争力的关键。”公司副总经理哈万军说，虽然短期内数字化升级、节能减排投入有所增加，但长期看，企业的生产成本更少、产品废品率更低、生产效率更高，算好“发展账”才能越走越远。

不止是生产环节，在黑龙江杜尔伯特经济开发区，绿色理念体现在方方面面。

行走在杜尔伯特经济开发区，一栋栋标准化厂房鳞次栉比，园区内绿意盎然，绿化覆盖率超过36%，路灯、景观灯均使用太阳能及LED节能灯，减少能源消耗。

开发区服务中心副主任徐彦飞说，开发区抢抓“绿色机遇”，把碳达峰、碳中和纳入整体布局，锚定生产洁净化、废物资源化、能源低碳化发力，被工业和信息化部评为2022年度绿色工业园区。

截至目前，开发区工业固体废弃物（含危废）处置利用率99%，绿色电力消费占比超过30%，新建工业建筑中绿色建筑比例超过42%。

逐“绿”前行让开发区动能焕新。

开发区多次拒绝重污染、治污难项目入园，引导企业淘汰落后技术工艺和装备，构建现代产业体系。目前，开发区培育国家级绿色工厂3户，拥有数字化（智能）车间企业12户，高新技术产业产值占园区工业总产值一半以上。

近年来，老工业基地黑龙江从专班推动、政策支持、帮扶培育等方面推出一系列举措，支持制造业企业绿色转型，用“含绿量”提升含金量，已累计培育国家级绿色工厂65户、绿色供应链管理企业4户、绿色设计产品24个，高质量发展迈出坚实步伐。（记者刘伟、王春雨、强勇、金地）

(责编：杨虞波罗、李源)

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