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贵南高铁串起的“黄金旅游线”迎来假日黄金周

新华社记者陈露缘、田子骏
2023年10月03日08:24 | 来源：新华网
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原标题：贵南高铁串起的“黄金旅游线”迎来假日黄金周

从龙里大草原到“地球腰带上的绿宝石”荔波，从都匀“云端茶山”到都安“一条会开花的河”……把沿线喀斯特风貌串珠成链的贵南高铁，在开通“满月”之际，迎来了加长版的假日黄金周。

贵南高铁是黔桂两省区首条设计时速350公里的高速铁路，穿越风景秀美的喀斯特地区，一路风光无限，美景连绵。

沿线的广西都安，在两年前还只是闻名于洞潜爱好者的“小圈子”。旅游博主的“探秘”之旅，让这里在社交媒体平台走红。

“网上看到就记住了这里，向往已久，今天终于打卡成功。”站在桨板之上，穿行于碧蓝的湖水之中，珍稀水生植物海菜花在湖面摇曳，在广州生活了多年的王超，感慨当地绝美的风光和良好的生态，“‘一条会开花的河’名不虚传”。

以前苦于自驾的劳顿，王超一直没有下定决心前来。贵南高铁开通加上中秋国庆长假，广州—南宁—都安，一放假王超就从广州出发，全程高铁，4个多小时后就到达了目的地。

在这个假期，乘高铁出行来广西都安旅游的人不在少数。“我们民宿一半以上的住客，都是坐高铁来的。”民宿老板韦亮告诉记者，今年中秋国庆假期，自家民宿20多个房间，每天都被订满。

2020年韦亮辞掉了南宁的工作返乡创业，将自家的老房子改造成了民宿。“今年是最火爆的一年。”韦亮说，从暑期以来，家里的客房几乎供不应求。贵南高铁开通后，来住店的外地游客更多了。

都安县旅游部门预计，今年中秋国庆黄金周假期，都安县日均游客量约3.1万人次，远超2019年的1.4万人次。“现在我们的酒店和民宿一房难求，县内旅游迎来了前所未有的火爆景象。”都安县旅游服务中心主任梁馨月说。

人气火爆的还有位于贵南高铁沿线的荔波。被誉为“地球腰带上的绿宝石”，贵南高铁扩大了荔波的客源半径。根据荔波县文化广电和旅游局初步测算数据，10月1日也就是假日第3天，荔波县接待旅游人数超22万人次。

除了沿线游，贵南高铁打通贵州南下旅游大通道，串联起从大山到大海的旅游线路。家住贵阳的金涛今年中秋国庆长假期间，带着一家6口人乘坐高铁，一路南下到达北海。“今年在海边赏月、团圆，老人和孩子都很兴奋。”金涛说，只需在南宁转一趟车，就能到海边，全程6个小时左右。

为更好满足旅客的假日出行需求，中国铁路南宁局集团有限公司大力挖掘运输潜力，扩充运能。10月1日，公司加开南宁往返于热门旅游目的地北海、桂林、三江高速动车组列车14趟。

数据显示，中秋国庆假日期间，贵南高铁全线客流保持高位运行，旅客以旅游、探亲为主。截至9月30日（含当日），贵南高铁全线正式开通运营31天，中国铁路南宁局集团有限公司累计发送旅客39.5万人次。

(责编：杨虞波罗、李源)
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