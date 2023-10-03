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国家航天局发布嫦娥八号国际合作机遇公告

2023年10月03日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：国家航天局发布嫦娥八号国际合作机遇公告

国家航天局2日发布嫦娥八号任务国际合作机遇公告，欢迎各国与国际组织加入，开展任务级、系统级、单机级合作，共同实现更多重大原创性科学发现。

作为探月工程四期的重要任务，嫦娥八号计划于2028年前后实施发射，将开展月球多物理场、区域地质剖面探测与研究，月基对地观测与研究，月球原位样品分析及资源就位利用、月表环境小型封闭陆生生态系统实验与研究，将与嫦娥七号等共同组成月球科研站基本型。

嫦娥八号任务国际合作将优先考虑具备开展器间交互、联合探测的任务级合作，具备月面基本操作能力的月面机器人，以及其他互补性的科学载荷和科学创新性强的合作项目。嫦娥八号着陆器开放200千克载荷资源，独立模块质量不超过100千克，用于开展系统级和单机级合作项目。

据悉，嫦娥八号任务国际合作项目意向书申报截止时间为2023年12月31日，计划在2024年4月完成初步遴选，9月完成最终遴选，确认合作项目。（记者陈海波）

(责编：杨虞波罗、李源)
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