全球首款成功入轨的液氧甲烷火箭模型亮相国际宇航大会
2023年10月03日08:26 | 来源：新华网
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原标题：全球首款成功入轨的液氧甲烷火箭模型亮相国际宇航大会
巴库消息：第74届国际宇航大会2日在阿塞拜疆首都巴库开幕。中国民营航天公司蓝箭航天携自己的主力产品——全球首款成功入轨的液氧甲烷火箭朱雀二号的模型和天鹊-12型液氧甲烷发动机的模型参展。
今年7月12日，朱雀二号遥二运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，按程序完成了飞行任务，发射任务获得圆满成功，成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷运载火箭。据了解，朱雀二号遥三将于今年年底前执行发射任务。
国际宇航大会被誉为“宇航界的奥林匹克盛会”。本届大会由国际宇航联合会主办，阿塞拜疆共和国航天局承办，以“全球性挑战和机遇：给航天一个机会”为主题。
(责编：杨虞波罗、李源)
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