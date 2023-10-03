人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中巴贸易首次实现本币交易

2023年10月03日08:31 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：中巴贸易首次实现本币交易

当地时间10月2日，记者从中国银行(巴西)有限公司(下称“中银巴西”)获悉，中巴贸易已首次实现本币交易的全流程闭环交易。

9月28日，中银巴西成功为巴西企业办理人民币信用证贴现业务，并即时兑换为巴西雷亚尔入账，在中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操作。

首次试水的是巴西埃尔多拉多纸浆公司(Eldorado Brasil)。该公司成立于2010年，是巴西纸浆工业领域最具竞争力的企业之一，产品约四成销往中国。今年8月份，该公司接受中国厦门某进口企业采用人民币作为合同计价货币，指定中银巴西为收款行，试水人民币结算。

8月26日，巴西埃尔多拉多纸浆公司43箱纸浆从巴西桑托斯港装船启程前往中国青岛港。9月，中银巴西收到进口商开立的人民币延期付款信用证，随后通知巴西埃尔多拉多纸浆公司，并完成对货运单据和信用证的审核，在9月28日为公司办理人民币信用证贴现业务，帮助出口商提前收到人民币货款。根据巴西外汇管理规定，中银巴西即时将收到的人民币直接兑换为雷亚尔入境巴西，汇入客户本地账户，实现了从货物交易的人民币计价，到资金交易的人民币结算、融资和本币直兑的全流程闭环操作。

今年4月份，巴西总统卢拉访华期间，两国签署合作谅解备忘录，推动本币贸易。

业界观察人士认为，此次本币交易作为中巴贸易真正实现本币计价、结算的首例探索，为巴西出口商提供了人民币结算一站式解决方案，是中巴贸易史上一个里程碑事件，亦必将为更多的企业采用相同的方式实现本币结算提供范例和路径。

据知，中银巴西目前正通过中银集团全球化布局优势，帮助巴西企业在离岸开立人民币结算账户，接受中国进口商通过人民币付款，并使用人民币从中国进口机器设备等生产资料。后续，中银巴西还将持续加强市场培育，增加巴西企业对于人民币的认知和接受程度，创新和优化业务流程，丰富人民币业务的有关产品，撮合更多中巴贸易伙伴尝试本币结算。(记者 林春茵)

(责编：杨虞波罗、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以岛为家守护山海：用坚守点燃“绿色”光明
　　茫茫黄海，壮阔无垠。国庆期间，江苏省连云港市灌云县的开山岛上绿荫蓊翳，来自国网江苏电力开山岛党员服务队的队员与守岛人们，正在对岛上的电力附属设施进行巡检维护，确保开山岛的安全用能。…
10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次
　　人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部