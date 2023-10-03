原标题：中巴贸易首次实现本币交易

当地时间10月2日，记者从中国银行(巴西)有限公司(下称“中银巴西”)获悉，中巴贸易已首次实现本币交易的全流程闭环交易。

9月28日，中银巴西成功为巴西企业办理人民币信用证贴现业务，并即时兑换为巴西雷亚尔入账，在中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操作。

首次试水的是巴西埃尔多拉多纸浆公司(Eldorado Brasil)。该公司成立于2010年，是巴西纸浆工业领域最具竞争力的企业之一，产品约四成销往中国。今年8月份，该公司接受中国厦门某进口企业采用人民币作为合同计价货币，指定中银巴西为收款行，试水人民币结算。

8月26日，巴西埃尔多拉多纸浆公司43箱纸浆从巴西桑托斯港装船启程前往中国青岛港。9月，中银巴西收到进口商开立的人民币延期付款信用证，随后通知巴西埃尔多拉多纸浆公司，并完成对货运单据和信用证的审核，在9月28日为公司办理人民币信用证贴现业务，帮助出口商提前收到人民币货款。根据巴西外汇管理规定，中银巴西即时将收到的人民币直接兑换为雷亚尔入境巴西，汇入客户本地账户，实现了从货物交易的人民币计价，到资金交易的人民币结算、融资和本币直兑的全流程闭环操作。

今年4月份，巴西总统卢拉访华期间，两国签署合作谅解备忘录，推动本币贸易。

业界观察人士认为，此次本币交易作为中巴贸易真正实现本币计价、结算的首例探索，为巴西出口商提供了人民币结算一站式解决方案，是中巴贸易史上一个里程碑事件，亦必将为更多的企业采用相同的方式实现本币结算提供范例和路径。

据知，中银巴西目前正通过中银集团全球化布局优势，帮助巴西企业在离岸开立人民币结算账户，接受中国进口商通过人民币付款，并使用人民币从中国进口机器设备等生产资料。后续，中银巴西还将持续加强市场培育，增加巴西企业对于人民币的认知和接受程度，创新和优化业务流程，丰富人民币业务的有关产品，撮合更多中巴贸易伙伴尝试本币结算。(记者 林春茵)

(责编：杨虞波罗、李源)

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