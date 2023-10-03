原标题：陕西西安：动车组随车机械师的“三到作业”

1日上午，由西安北开往宁强南的D5267次动车组正在西成高铁上平稳地运行着。陕西省劳动模范、中国铁路西安局集团有限公司西安动车段随车机械师鲁波正在机械师室注视着监控屏，盯控动车组运行状态。

随车机械师就是动车组安全运行的关键岗位，不仅需要敏锐的洞察能力，还需具备极高的业务水平和心理素质，一旦动车组运行途中出现异常，必须第一时间做出准确判断，妥善处理。由于岗位性质，大多时候动车组随车机械师在凌晨就起床开展一天的工作。即便如此，鲁波还要求自己比别人再早起一会儿，提前到达工作岗位。

每次出乘检查时，鲁波连备品中提前验收过的那捆扎带数目都必须一一清点。在检查对破窗锤、紧急制动装置起保护作用的铅封时，他不仅限于用眼睛去观察，一定要用手去试探铅封松动程度符合标准才行。

鲁波联系工作实际，自创了“眼到、手到、心到”的“三到作业法”。检查任何一个动车组部件，他都必须用眼睛仔细的去看，用摄像手电进行拍摄，用心去联想部件和正常状态下是否存在差异。而他将这个标准一落实就是十多年。正式从事随车机械师的岗位至今，他在作业标准执行方面还未出现任何问题。他把“眼过千遍，不如手过一遍”的理念体现的淋漓尽致，几十页的手账全部转化为熟知业务的内动力，随车机械师岗位的知识点，几乎没有他不掌握的，同事们亲切地叫他“随车百事通”。

十余年间他安全值乘动车组400余万公里，途中处理故障300余起，无旅客设施设备投诉。鲁波先后获得了西安动车段动车先锋、中华全国总工会火车头奖章、陕西省劳动模范等荣誉称号。这些沉甸甸的荣誉背后，是他扎根岗位的努力和坚持，他用自己的辛勤汗水守护着动车组和旅客的安全。

“今年是我在岗位上度过的第12个国庆节，动车组随着高铁网的延伸开行越来越密，每逢假期，旅客出行需求加大，值乘压力也会随之增加，但经过这些年的发展，作为中国高铁随车机械师，我们已经变得更加自信和从容。”鲁波说。(张远 杨庚毅 吴西檬)

(责编：杨虞波罗、李源)

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