人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“双节”假期“亚运经济”涌现新活力 体育消费快速增长

2023年10月03日08:44 | 来源：央视网
小字号

原标题：“双节”假期“亚运经济”涌现新活力 体育消费快速增长

这个假期，各大主题乐园迎来游客潮。中秋遇上国庆，主题乐园纷纷围绕传统文化、亲子旅游创新形式，为游客们带来更加多样的体验。

根植传统文化，彰显国潮魅力。在南京，主题乐园里以《盛世欢歌》《金陵宝藏》秀等为主要内容的街头艺术节与游客见面。拥有200余种水、陆生生物的森海世界将针对孩子开展“文旅+萌宠”“亲子+研学”等项目。作为保留节目的花车巡游、摩天轮灯光秀和焰火秀也将点亮南京的璀璨夜空。

这个假期，为亲子客群提供互动空间，也是主题乐园的一大特点。深圳的这个主题乐园，围绕家庭体验推出新的游玩项目——迷你世界冒险山。

出行平台的数据显示，北京、上海、广州等地的主题乐园假期前三天客流量增长三倍以上。

“亚运经济”涌现新活力 特许商品受欢迎

杭州亚运会开幕以来，亚运会特许商品也随之人气高涨。假期里，记者在特许商品店铺里看到，从毛绒玩具到保温杯、纪念徽章、冰箱贴等，都吸引了很多中外游客驻足流连。

走进杭州武林商圈的这家亚运特许商品店铺，不少商品前都围满了前来购买的消费者。在这些特许商品中，有许多是以亚运会吉祥物“琮琮”“莲莲”“宸宸”为主要设计元素，这些不同大小规格的吉祥物玩偶成为零售店里最热门的“爆款”。除了可爱的玩偶、盲盒外，很多生活中常用到的小物品也同样备受青睐。

店内的工作人员告诉记者，亚运会开幕以来，特许商品的销售额节节攀升。在游客流量较大的武林码头店，近几日的销售额更是呈十倍增长。

除了这些憨态可掬的毛绒玩具等商品外，记者发现2023年的特许商品还主打智能化、个性化。

据统计，目前，杭州亚运特许经营上线了17大品类，1100余款特许商品，开设线上线下零售店近1500家。

拓展消费场景 体育消费快速增长

随着亚运会的持续升温，也带动了体育消费的快速增长。江苏南京、海南海口、上海等多地的体育场馆都迎来了不少人。各地积极打造多元消费新场景，满足消费者消费升级需求。

在南京百家湖商圈，多家大型购物中心都在室内或门前辟出专门区域，安排趣味运动项目聚拢人气。在一家大型购物中心的门前广场，一场名为“普通人运动会”的场地里丢沙包、乒乓球、宠物瑜伽等吸引了许多人加入。8天假期中各种运动项目多达25场。

不仅是趣味运动进商圈，大型赛事在假日里也进入到景区里。在苏州东太湖度假区，一场以庆国庆为主题的帆船赛正在举行。30多艘参赛帆船迎着湖风破浪前行，吸引众多游客驻足观赛。长假期间，当地依托太湖风光和周边文博场馆面向市民游客推出了30多项文旅项目，从各类展览到演艺、赛事，预计将吸引游客60万人次。目前，周边的酒店预定率已经超过了70%。

在海南，一场精彩的城市跑酷正在上演。参赛选手们不仅能够享受精彩纷呈的竞技表演，还能参与拍摄“跑酷”创意视频。以年轻人喜爱的时尚体育赛事，让市民游客在假期休闲时充分感受当地城市活力，推动海南“体育+旅游”模式深度融合。

国庆期间，国家体育总局联合文化和旅游部联合发布了包括河北、浙江、湖南、广西等十余个“2023年国庆假期体育旅游精品线路”，进一步满足消费者户外运动和旅游休闲需求。

(责编：杨虞波罗、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以岛为家守护山海：用坚守点燃“绿色”光明
　　茫茫黄海，壮阔无垠。国庆期间，江苏省连云港市灌云县的开山岛上绿荫蓊翳，来自国网江苏电力开山岛党员服务队的队员与守岛人们，正在对岛上的电力附属设施进行巡检维护，确保开山岛的安全用能。…
10月1日全国铁路预计发送旅客1720万人次
　　人民网北京10月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月30日，全国铁路发送旅客1706.6万人次，运输安全平稳有序。10月1日，铁路短途客流增加，整体客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1720万人次，开行旅客列车11574列，其中增开1179列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部