原标题：“双节”假期“亚运经济”涌现新活力 体育消费快速增长

这个假期，各大主题乐园迎来游客潮。中秋遇上国庆，主题乐园纷纷围绕传统文化、亲子旅游创新形式，为游客们带来更加多样的体验。

根植传统文化，彰显国潮魅力。在南京，主题乐园里以《盛世欢歌》《金陵宝藏》秀等为主要内容的街头艺术节与游客见面。拥有200余种水、陆生生物的森海世界将针对孩子开展“文旅+萌宠”“亲子+研学”等项目。作为保留节目的花车巡游、摩天轮灯光秀和焰火秀也将点亮南京的璀璨夜空。

这个假期，为亲子客群提供互动空间，也是主题乐园的一大特点。深圳的这个主题乐园，围绕家庭体验推出新的游玩项目——迷你世界冒险山。

出行平台的数据显示，北京、上海、广州等地的主题乐园假期前三天客流量增长三倍以上。

“亚运经济”涌现新活力 特许商品受欢迎

杭州亚运会开幕以来，亚运会特许商品也随之人气高涨。假期里，记者在特许商品店铺里看到，从毛绒玩具到保温杯、纪念徽章、冰箱贴等，都吸引了很多中外游客驻足流连。

走进杭州武林商圈的这家亚运特许商品店铺，不少商品前都围满了前来购买的消费者。在这些特许商品中，有许多是以亚运会吉祥物“琮琮”“莲莲”“宸宸”为主要设计元素，这些不同大小规格的吉祥物玩偶成为零售店里最热门的“爆款”。除了可爱的玩偶、盲盒外，很多生活中常用到的小物品也同样备受青睐。

店内的工作人员告诉记者，亚运会开幕以来，特许商品的销售额节节攀升。在游客流量较大的武林码头店，近几日的销售额更是呈十倍增长。

除了这些憨态可掬的毛绒玩具等商品外，记者发现2023年的特许商品还主打智能化、个性化。

据统计，目前，杭州亚运特许经营上线了17大品类，1100余款特许商品，开设线上线下零售店近1500家。

拓展消费场景 体育消费快速增长

随着亚运会的持续升温，也带动了体育消费的快速增长。江苏南京、海南海口、上海等多地的体育场馆都迎来了不少人。各地积极打造多元消费新场景，满足消费者消费升级需求。

在南京百家湖商圈，多家大型购物中心都在室内或门前辟出专门区域，安排趣味运动项目聚拢人气。在一家大型购物中心的门前广场，一场名为“普通人运动会”的场地里丢沙包、乒乓球、宠物瑜伽等吸引了许多人加入。8天假期中各种运动项目多达25场。

不仅是趣味运动进商圈，大型赛事在假日里也进入到景区里。在苏州东太湖度假区，一场以庆国庆为主题的帆船赛正在举行。30多艘参赛帆船迎着湖风破浪前行，吸引众多游客驻足观赛。长假期间，当地依托太湖风光和周边文博场馆面向市民游客推出了30多项文旅项目，从各类展览到演艺、赛事，预计将吸引游客60万人次。目前，周边的酒店预定率已经超过了70%。

在海南，一场精彩的城市跑酷正在上演。参赛选手们不仅能够享受精彩纷呈的竞技表演，还能参与拍摄“跑酷”创意视频。以年轻人喜爱的时尚体育赛事，让市民游客在假期休闲时充分感受当地城市活力，推动海南“体育+旅游”模式深度融合。

国庆期间，国家体育总局联合文化和旅游部联合发布了包括河北、浙江、湖南、广西等十余个“2023年国庆假期体育旅游精品线路”，进一步满足消费者户外运动和旅游休闲需求。

(责编：杨虞波罗、李源)

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