北京颐和园的十七孔桥上人头攒动，上海陆家嘴“三件套”下打卡的游客摩肩接踵，西安庞大的人流让兵马俑博物馆里的兵马军阵都略显单薄……“黄金周”假期里一个个人从众的“出行名场面”占据了很多人的朋友圈。九宫格的图片盛不下火热的文旅市场，在这背后是消费信心的提振和经济的持续向好。

从中秋的阖家团圆到国庆的游山玩水，不同的主题的无缝衔接，串起加强版“黄金周”火热的文旅消费。文旅市场关系交通、住宿、餐饮、影视等众多领域，对消费具有明显的拉动作用。近期的一组组数据让人们对“黄金周”的人流有更直观的感受：文化和旅游部数据中心预测，今年中秋国庆假期，全国国内旅游出游预计将达到8.96亿人次，同比增长86%；29日全国铁路单日旅客发送量历史上首次破2000万人次后，仍连续保持在高位运行。

山一程，水一程，身向“美好”那畔行。文旅带给消费者广博的见识、新奇的体验，让长久的期盼转化为美丽的邂逅，也让对美好生活的向往次第展现在眼帘前、舌尖上。数以亿计的人出门在外，离不开衣食住行一笔笔花销，从人流到现金流的转变，从出行意愿到消费热情的转化，给相关行业带来了巨大的商机。假日开始以来，从出游人次到消费金额屡屡出现“爆款数据”，在熙来攘往的人群背后，是大家在用切实的需求给中国经济投下的信任票。

相比之前的出行高峰，国庆期间并没有出现“进淄赶烤”那样的现象级旅游目的地，这给更多地方带来了吸引游客的机会，但也对文旅市场的规范和监管提出了更高要求。各景区要通过着力提升游览体验，把“一生只来一次”的买卖变成广迎回头客的可持续经营模式。

到现在，加强版“黄金周”一晃已经过半。这期间一次次美好的出行、一组组亮眼的数据都凝聚着消费者的体验和相关行业劳动者扎扎实实的行动。这些体验和行动已经证明旺盛的消费和充足的供给在带动旅游业高质量发展，更会推动更多上下游行业走向景气，并让经济整体向好的趋势继续延续。

文旅市场的热潮，展现出国内消费市场加速回暖，中国经济强劲反弹。“五一”假期掀起的消费热情在“黄金周”得到了延续，对于全年消费提振将起到重要的促进作用。在“黄金周”欢乐热闹的氛围中，今年已经进入了第四季度。未来三个月还需继续真刀真枪继续奋斗，争取交出一份靓丽的答卷。

（文丨孔令龙）

(责编：赵欣悦、胡永秋)

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