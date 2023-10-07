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一带一路 大道同行

记者手记：初见希腊 犹如故人归

人民网记者 郭冠华
2023年10月07日16:12 | 来源：人民网
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提起希腊，有人想到蓝顶教堂，有人想到梦幻海滩。对我来说，这是一个开启儿时想象力的国度：普罗米修斯舍身盗火，蛇发女妖把人“石化”，一个金苹果引发了特洛伊之战……我对古希腊众神的技能深感好奇，对无可反抗的“神谕”充满疑虑，也会幻想自己某天醒来，可以像《圣斗士星矢》里的纱织一样“变身”雅典娜。

上大学后，在西方文学和西方哲学课上，与希腊相联接的是一连串永载史册的名字：大喜剧作家阿里斯托芬，大悲剧作家埃斯库罗斯、索福克勒斯，大诗人荷马，大哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德……群星璀璨、熠熠生辉，让我在回溯文明历史的同时，也想一睹现代希腊的风采。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。借此机会，我以记者的身份来到希腊，行走在这片蕴藏着古老智慧和神秘魅力的大地上，感动总在不经意间涌上心头。初见希腊，犹如故人归，亲切又美好。

雅典卫城伊瑞克提翁神庙。人民网记者 葛泰佚摄

雅典卫城伊瑞克提翁神庙。人民网记者 葛泰佚摄

雅典卫城建筑群，位于希腊首都雅典市中心的卫城山丘上。拾阶而上，走在哲学家苏格拉底、柏拉图曾经走过的路上，仿佛穿越时光的长廊，延续人类文明的古今对话；帕特农神庙、伊瑞克提翁神庙的少女廊柱映入眼帘，那些抽象的逻辑概念、朦胧的远古众神逐渐变成了鲜活生动的文化意象。尽管这些建筑长期被脚手架覆盖，6个美轮美奂的少女廊柱已是复制品（真品在馆内），但却没有减损建筑质朴而恢弘的气质。

古今中外，多少文人学者曾透过这些断壁残垣窥见古老文明的辉煌。在诗人雪莱看来，“那些微妙纤细而又深奥难测的心灵的残骸断片，仿佛是一片优美的雕塑品的废墟，隐隐约约地向我们昭示了整体的灿烂完美”。站在卫城俯瞰雅典城市全貌，凝视过去和未来，不由让人感叹，希腊社会形态在变，但文化氛围和精神风貌却延续了下来，浸润着希腊人的美好生活。

站在卫城俯瞰希腊城市。人民网记者 郭冠华摄

站在卫城俯瞰希腊城市。人民网记者 郭冠华摄

在遍地古迹的山脚下，雅典卫城博物馆尤为惹眼。它不只是一座“透明藏宝阁”，还是一座具有现代风格的文化景观，阐释了文化遗产的当代价值。帕特农展厅以现代建筑语言，几乎等比例还原了帕特农神庙的建筑空间，当参观者缓缓抬头仰望岩壁上的大理石，通过透明玻璃窗遥望卫城，在看与被看之间，丰富了空间体验感，仿佛置身于几千年前的帕特农神庙之中。

伟大的文明自有相通之处。希腊著名作家卡赞扎基斯曾说过，“苏格拉底和孔子是人类的两张面具，面具之下是同一张人类理性的面孔”。在雅典阿果拉广场上，孔子与苏格拉底“神遇”雕塑面向彼此、侃侃而谈，两位分别代表中国、希腊文明的圣哲，跨越千年进行思想交流、灵魂对话，体现了人类文明的休戚与共。

出自酒神剧场的浮雕，刻画了舞者的形象。人民网记者 郭冠华摄

出自酒神剧场的浮雕，刻画了舞者的形象。人民网记者 郭冠华摄

在轴心时代，孔子提倡“仁者，爱人”“己所不欲，欲勿施于人”，和苏格拉底“人为本”的朴素理念不谋而合；维纳斯雕塑所体现的美与和谐、酒神剧场舞者浮雕衣裙飘逸，让人联想到中国书法的气韵、中国绘画“吴带当风”之致；两国的思想家都倡导“哲学作为生活的艺术、作为生活之道”的理念，为人类文明注入源源不断的力量。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。由梆子戏改编的古希腊悲剧《美狄亚》第一次将古希腊文本展现在中国传统的戏曲舞台上，“中希华人戏剧联盟”把古希腊医神阿斯克勒庇俄斯的故事巧妙地与许仙和白娘子的传说“嫁接”成《新·白蛇传奇》，这些文艺作品包含着两国丰富的文化基因，收获了两国民众的喜爱；中希文明互鉴中心成立，促进两国学者互访、文化论坛举办，伴随着汉语在希腊的推广和应用，翻译出版中希两国经典文学著作，中希文明交融之美跨越时空、超越国界，极大丰富了世界文明百花园。

相知跨千年，携手创未来。在漫长的历史长河中，中希两国正树立起和谐相处的典范。在走访希腊的这些天，我经常感到中希两国文明理念相似、民众友谊深厚。比雷埃夫斯港的员工、色雷斯风电站的工程师，发自内心感激“一带一路”为中希共同发展创造新机遇，而“Z世代”的研究生们，也对中国文化充满浓厚兴趣，“将来一定要去一次中国！”

日落之后，雅典卫城脚下的阿提库斯古剧场热闹了起来。在我们到访卫城的前几天，中国钢琴家郎朗的音乐会就在这里上演，连日的高温丝毫未削减观众们的热情。穿越时空隧道，两千年的希腊古剧场焕发青春活力，奏响中西方音乐的共鸣。我们衷心期待，中希两大古老文明能够碰撞出更多火花。

(责编：杨虞波罗、章斐然)
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