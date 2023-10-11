人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）今日，我国首艘氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号在湖北宜昌三峡游客中心（九码头）完成首航，标志氢燃料电池技术在内河船舶应用实现突破。据测算，与传统燃油动力船舶相比，“三峡氢舟1”号预计每年可替代燃油103.16吨，减少二氧化碳排放343.67吨，对加快内河航运绿色低碳发展具有示范意义。

据介绍，“三峡氢舟1”号为钢铝复合结构，总长49.9米、型宽10.4米、型深3.2米，乘客定额80人，主要采用氢燃料电池动力系统，氢燃料电池额定输出功率500千瓦，最高航速28公里/小时，巡航航速20公里/小时，续航里程可达200公里，交付后用于三峡库区及三峡葛洲坝两坝间交通、巡查、应急等工作。该船由长江电力、中国船舶第七一二研究所、长江三峡通航管理局、中国船级社、武汉长江船舶设计院、江龙船艇等单位共同研发建造，是国内首艘入级中国船级社氢燃料电池动力船。

业内人士表示，近年来，新能源动力推进技术应用已经成为绿色船舶的重要发展方向，氢能具有无污染、可再生、高效率三大优势，氢燃料电池技术在船舶上应用可实现能源高效、零排放和船舶舒适度提升，是绿色船舶的理想动力推进装置。

此前发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》指出，有序推进交通领域示范应用。积极探索燃料电池在船舶、航空器等领域的应用，推动大型氢能航空器研发，不断提升交通领域氢能应用市场规模。

据介绍，“三峡氢舟1”号能源补给站为位于三峡工程下游杨家湾码头的“中国三峡绿电绿氢示范站，该示范站是国内首个”内河码头型制氢加氢一体站，利用三峡电站发出的清洁电能进行电解水制氢，氢气经过压缩、储存、加注等环节，直接供给氢能源船舶。