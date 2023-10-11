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2023中国科协年会将于22日至24日在安徽举行

2023年10月11日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者赵竹青）据中国科学技术协会（以下简称中国科协）消息，由中国科协和安徽省人民政府共同主办的2023第二十五届中国科协年会，将于10月22日至24日在安徽举行，主会场设在合肥，相关活动覆盖芜湖、安庆等城市。本届年会以“创新引领、自立自强——打造高质量科技创新策源地”为主题，将突出展现科技工作者“主角”风采、发挥全国学会“主体”作用、增强举办地“主场”获得感等特色。

2023中国科协年会将围绕主论坛、专题论坛、服务地方共设置20项活动。其中，主论坛以“科技自立自强”为主题，将发布2023年度重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题；邀请6位专家学者分别以“功能分子和材料研究最新进展与未来展望”“中国深空探测现状与未来”“强激光与加速器发展”“疫苗研发创新与公共安全”“量子科技最新进展与未来展望”“通用人工智能认知大模型发展”为题作主旨报告。

专题论坛以“学术跨界融合”为主题，聚焦国际前沿热点、国家自然科学基础研究重大需求、战略性新兴产业发展重点领域等，设置深空探测高端研讨会、催化科学高端学术论坛、量子科技体系化创新能力高峰论坛、“核能聚变点亮未来”论坛、国际绿色航空发展论坛、质量基础设施服务科技创新国际研讨会、全球科技成果转移转化高峰论坛、通用人工智能产业创新发展论坛、双碳战略赋能高质量发展高峰论坛、新材料科技与产业发展论坛、新一代信息技术赋能数字化转型论坛、生物医药产业发展高峰论坛、高端装备自主创新与高质量发展论坛、科研仪器设备案例交流论坛、2023长三角一体化院士论坛等15项活动，邀请中外科学家进行学术研讨。

服务地方以“建设科创高地”为主题，组织院士、专家开展调研座谈、科技服务等活动，推动构建服务安徽的智力、人才、技术、成果等全方位支撑体系，主要内容包括中国科协主席与大学生见面会、党政领导与院士专家座谈会、2023中国海外人才创新创业大赛、全国学会科技服务“入皖行动”——科技经济融合创新发展论坛等4项活动。

(责编：赵竹青、高雷)
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