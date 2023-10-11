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前三季度我国汽车市场整体保持稳定增长

2023年10月11日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布的数据显示，9月份，我国汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。今年前三季度，我国汽车市场整体保持稳定增长。

数据显示，9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。

1至9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。从数据来看，乘用车产销保持良好发展势头。其中，中国品牌乘用车市场份额稳步上升，销量为989.5万辆，市场份额达到54.6%，上升6.5个百分点。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，在发布的1至9月的数据中，三季度，汽车产销整体表现好于预期，市场总体呈现淡季不淡，旺季更旺的态势。

在新能源汽车方面，9月，中国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。

1至9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。

陈士华指出，自5月份以来，我国新能源汽车市场占有率已经连续5个月超过30%，企业新产品不断推出，消费者对新能源汽车产品认可度越来越高，供需两端协同发力，产业转型进一步加快。

他认为，预计随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，效应不断累积，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。

(责编：王连香、高雷)
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