人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

杭州亚运会赞助收入为历届亚运会最高

2023年10月06日10:12 | 来源：光明日报
小字号

本报杭州10月5日电（记者王东）“截至目前，杭州亚运会、亚残运会的市场开发全业务总收入53.16亿元。本届亚运会的赞助收入和赞助商规模都为历届亚运会最高。”在5日举行的“创新市场开发 赋能亚运盛会”主题新闻发布会上，杭州亚组委市场开发部副部长杜梦菲表示。

市场开发作为历届大型体育赛事的重要组成部分，承担着为赛事提供资金、技术和服务等方面保障的职责。市场开发除了赞助招商，还包括特许经营、公益捐赠等业务领域的工作。据介绍，本届亚运会共征集了118个类别的176家企业，赞助金额共计44.178亿元，占到本届亚运会整体市场开发总收入的83.1%。不管是赞助的金额，还是参与的企业数，都已经达到亚运会历史之最。

“赞助企业也充分发挥各自优势，为杭州亚运会的成功举办提供了高质量的支持。比如，长龙航空的亚运主题彩绘航班，把杭州亚运会的色彩送到了大江南北；与海康威视合作的指挥平台系统，让杭州亚运会的工作更加智能高效；开幕式上超过1亿人参与的‘数字火炬手’，则是由支付宝提供的技术支撑。”杜梦菲说，这些都是赞助企业为杭州亚运会赋能的生动例证。

丝巾上勾勒着曲院风荷，青瓷上烙印着断桥残雪，纪念邮票描绘着良渚文明、千年宋韵，徽章里展现着四季花窗、时令节气……迄今为止，杭州亚运会共发售了17个品类近1500款特许商品，其中很多商品都融入了杭州特色，茶文化、良渚文化、宋韵文化等传统IP不仅得到了激活，还变得更加新潮、可亲、可感。

杜梦菲介绍，截至10月4日，本届亚运会吉祥物的特许商品销售额已经达到7.6亿元，吉祥物有关商品的销量占到了整体销量的70%左右，体现了公众对“江南忆”组合的喜爱之情。

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
向光而行 电力卫士护航亚运赛场
　　国庆期间，杭州亚运会比赛现场人头攒动，热闹非凡。赛场幕后，杭州亚运电力保障总指挥部的工作人员目不转睛地盯着屏幕，时刻监控着各比赛场馆的活动流线和末端负荷情况，确保供保电工作的万无一失。…
红海新城：打造沙漠里的绿色之都
　　在沙特西部的塔布克省，屹立着一座世人瞩目的“红海新城”，占地2.8万平方公里，是沙特打造“2030愿景”中的一项重点工程，更被称为是“新一代的沙特城市”，预计2030年完工。 在过去，丝绸之路的历史曾将中国和沙特阿拉伯两国人民连在了一起。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部