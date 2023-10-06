本报杭州10月5日电（记者王东）“截至目前，杭州亚运会、亚残运会的市场开发全业务总收入53.16亿元。本届亚运会的赞助收入和赞助商规模都为历届亚运会最高。”在5日举行的“创新市场开发 赋能亚运盛会”主题新闻发布会上，杭州亚组委市场开发部副部长杜梦菲表示。

市场开发作为历届大型体育赛事的重要组成部分，承担着为赛事提供资金、技术和服务等方面保障的职责。市场开发除了赞助招商，还包括特许经营、公益捐赠等业务领域的工作。据介绍，本届亚运会共征集了118个类别的176家企业，赞助金额共计44.178亿元，占到本届亚运会整体市场开发总收入的83.1%。不管是赞助的金额，还是参与的企业数，都已经达到亚运会历史之最。

“赞助企业也充分发挥各自优势，为杭州亚运会的成功举办提供了高质量的支持。比如，长龙航空的亚运主题彩绘航班，把杭州亚运会的色彩送到了大江南北；与海康威视合作的指挥平台系统，让杭州亚运会的工作更加智能高效；开幕式上超过1亿人参与的‘数字火炬手’，则是由支付宝提供的技术支撑。”杜梦菲说，这些都是赞助企业为杭州亚运会赋能的生动例证。

丝巾上勾勒着曲院风荷，青瓷上烙印着断桥残雪，纪念邮票描绘着良渚文明、千年宋韵，徽章里展现着四季花窗、时令节气……迄今为止，杭州亚运会共发售了17个品类近1500款特许商品，其中很多商品都融入了杭州特色，茶文化、良渚文化、宋韵文化等传统IP不仅得到了激活，还变得更加新潮、可亲、可感。

杜梦菲介绍，截至10月4日，本届亚运会吉祥物的特许商品销售额已经达到7.6亿元，吉祥物有关商品的销量占到了整体销量的70%左右，体现了公众对“江南忆”组合的喜爱之情。

(责编：王震、杨迪)

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