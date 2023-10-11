人民网北京10月11日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布9月汽车产销数据，9月，我国汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%；1至9月，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。

数据显示，在前三季度汽车工业发布的数据中，我国汽车出口继续走高，连续2个月超过40万辆。

9月，传统燃油汽车出口34.8万辆，环比增长3009.7%，同比增长38.8%；新能源汽车出口9.6万200辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。

1至9月，传统燃油汽车出口256.3万辆，同比增长48.3%；新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。

9月纯电动汽车出口9.2万辆，环比增长11%，同比增长1.2倍；插混汽车出口0.4万辆，环比下降47.1%同比下降53.6%。

1至9月，纯电动汽车出口75.9万辆，同比增长1.2倍；插混汽车出口6.5万辆，同比增长50.2%。

9月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达9.4万辆，同比下降4.7%，占总出口量的21.3%。与上年同期相比，特斯拉出口增速最为显著，出口达3.1万辆，同比增长4.5倍。

1至9月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口15.4万辆，同比增长5.2倍；奇瑞出口64.8万辆，同比增长1.1倍，长城出口21.2万辆，同比增长89.4%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，近两年我国汽车出口连续保持百万辆快速增长态势，成为汽车市场一大亮点，今后我国汽车产业不仅以直接贸易的形式出口，还将通过海外建厂、国际化合作等多种方式走出去、走进去。

中汽协表示，在中国汽车出口量前十的国家中，俄罗斯、西班牙市场表现较强，新能源汽车出口的前三大市场为比利时、泰国和英国。

(责编：王连香、高雷)

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