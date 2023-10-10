人民网记者 乔雪峰

公共交通是城市综合立体交通体系的重要组成部分。持续完善城市公共交通系统是优化城市空间布局、解决交通拥堵问题的有效途径，也是建设绿色智慧城市、改善城市居民生活品质的重要手段。

近日，交通运输部会同国家发展和改革委员会、公安部、财政部、人力资源和社会保障部、自然资源部、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中华全国总工会等九部门共同印发《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，要深入实施城市公共交通优先发展战略，加快推进城市公共交通健康可持续发展。

《意见》分别从完善城市公共交通支持政策、夯实城市公共交通发展基础、加快落实城市公共交通用地综合开发政策、加强从业人员权益保障、加强组织实施保障五方面入手提出了十五项具体举措，对未来城市公共交通可持续发展指明了方向、明确了目标。

交通运输部运输服务司相关负责人表示，《意见》的印发实施，对于进一步加强对城市公共交通发展的政策支持，促进城市公共交通服务提质增效，保障从业人员合法权益，推进城市公共交通健康可持续发展，更好满足人民群众美好出行需要等具有重要意义。

落实运营补贴补偿、完善价格机制

制定城市公共交通价格并建立动态调整机制

在落实运营补贴补偿方面。《意见》提出，各地要在确定服务标准并开展服务质量评价的基础上，在不新增地方政府隐性债务的前提下，因地制宜建立并实施城市公共汽电车企业运营成本核算和补贴补偿制度，平等对待不同所有制运营主体，及时拨付相关资金，鼓励先行预拨部分资金。对于因执行低票价、减免票、经营冷僻线路、保障重大活动、抢险救灾及其他指令性任务等形成的政策性亏损，地方财政及时给予适当补贴补偿。

在完善价格机制方面，《意见》提出，各地要合理界定城市公共交通价格补偿和财政补偿范围，综合考虑城市公共交通运营成本、公众承受能力、财政补贴等因素，制定城市公共交通价格并建立动态调整机制。对城市公共交通现有价格水平开展评估并及时优化调整。

《意见》还提出，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。用好农村客运补贴资金政策，统筹用于保障农村客运（含服务农村地区的公共汽电车）线路车辆正常运营。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的公共汽电车场站充换电基础设施建设。支持符合条件的公交票款收益权资产证券化，拓宽企业融资渠道。鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，以市场化为导向改进授信评价机制，为城市公共交通企业提供融资服务，严禁违规新增地方政府隐性债务。

《意见》对如何保障公交优先通行也进行了详细部署，《意见》提出，积极推进在城市公共汽电车运营线路和班次较为集中的道路设置公交专用道，实现公交专用道连续成网，推广公交信号优先。优化公交专用道管理，科学设定专用时段，在保障公共汽电车运行速度的前提下，可以允许单位班车、专用校车、大型营运客车等大运力载客车辆使用公交专用道，提高道路资源利用率。动态评估公交专用道使用情况，根据公共交通线网、道路交通流量变化情况合理调整。强化公交专用道使用监管，完善沿线交通技术监控设备，鼓励在公交车辆配备交通违法取证记录系统，严查违法占用公交专用道行为。

在合理引导公众出行方面，《意见》提出，要鼓励各地结合交通运行状况研究出台不同区域通行管理、停车管理等政策，制定分区域、分路段、分时段、分车型的差异化停车收费政策，对城市核心区、拥堵区域的出行停车服务，可实行较高收费标准，降低小汽车在相关区域的使用强度。在城市外围周边轨道交通等站点配套建设驻车换乘（P+R）停车场，并对驻车换乘实施停车优惠，引导换乘公共交通进入城市中心区域。鼓励各地建立绿色出行奖励和错峰出行制度。

夯实城市公共交通发展基础

鼓励地方采取投资等方式支持城市公共交通场站建设

针对夯实城市公共交通发展基础，《意见》提出要加强规划引领和用地保障。包括：科学制定城市公共交通专项规划，确保城市公共交通网络布局与国土空间总体规划所确定的空间布局优化安排相一致；涉及空间利用的相关内容统筹落实到国土空间规划“一张图”实施管控。依据国土空间总体规划，在国土空间详细规划中统筹落实城市公共交通场站用地需求，提高节约集约水平。在国土空间规划体检评估中开展城市公共交通专项评估，为规划编制管理提供依据。国土空间详细规划确定的城市公共交通场站和驻车换乘（P+R）停车场用地优先纳入土地利用年度计划。

对于改善设施条件，《意见》提出，要鼓励有条件的地方采取直接投资、资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式，支持城市公共交通场站建设与改造、车辆购置。严格落实城市公共汽电车场站配置标准，在大型居住区、商业区等附近设置公共汽电车首末站或枢纽站。支持在城市公共汽电车企业自有、租赁场站建设完善新能源城市公交车辆充电设施，保障用电接入条件，有效满足车辆充电需求。灵活设置微循环公交、定制公交等停靠站点，提高港湾式公交站点设置比例。加强北斗卫星导航系统的推广应用。因地制宜推进适宜区域合理布局光伏发电设施。推动各地因地制宜、分类实施城市轨道交通既有线网优化提升行动。

如何促进公交服务提质增效？《意见》提出，持续优化城市公共交通线网，促进城市公共汽电车与城市轨道交通在线网、站点及运营层面的衔接融合，通过大数据应用提升城市公共汽电车运营效率。鼓励发展微循环公交服务，根据客流需求应用小型化公交车辆。支持城市公共汽电车企业充分利用运力资源，开通通勤、通学、就医等定制公交线路。优化定制公交管理流程，提高办理效率。支持发展“公交+旅游”服务模式，适度加密主要客运枢纽至城市景区景点的公交线路，支持城市公共交通枢纽场站拓展旅游服务功能。支持城市公共交通企业拓展站台、车身、车厢内等广告业务，在保障安全运营的前提下，面向社会开放加气、加油、充电、维修等服务。鼓励城市公共交通企业持续提升适老化、无障碍出行服务。压实企业安全生产主体责任，保障城市公共交通运营安全。

加快落实城市公共交通用地综合开发

引导企业建立城市公共交通从业人员工资收入正常增长机制

《意见》还从三方面对加快落实城市公共交通用地综合开发政策进行了部署。

《意见》提出，积极推动新增用地综合开发。在符合国土空间详细规划、不改变用地性质、优先保障场站交通服务基本功能的前提下，允许新增城市公共汽电车枢纽场站配套一定比例的附属商业等面积。

因地制宜实施既有用地综合开发。支持现有的城市公共汽电车枢纽站、首末站、停保场和城市轨道交通车站、车辆基地等，在不改变用地性质、优先保障场站交通服务基本功能的前提下，利用场站内部分闲置设施开展社会化商业服务。

建立用地综合开发收益反哺机制。对城市公共交通用地实施综合开发，城市公共交通企业单独开发的，相关收益用于城市公共交通企业的可持续发展；城市公共交通企业与其他开发主体共同实施综合开发，或其他开发主体单独实施综合开发的，相关收益反哺城市公共交通可持续发展。

《意见》还提出，要保障从业人员工资待遇。督促城市公共交通企业按时足额发放工资、缴纳社会保险，引导企业建立城市公共交通从业人员工资收入正常增长机制，按不低于当地在岗职工平均工资确定驾驶员工资收入水平。鼓励各地因地制宜将城市公共汽电车驾驶员列入紧缺职业（工种）目录，对符合条件的高技能人才给予岗位津贴。

《意见》提出，各地要指导城市公共交通企业不断改善从业人员生产环境，推进职工休息室、爱心驿站等建设，妥善解决驾驶员就餐、休息等实际问题。加强从业人员劳动保护，定期对从业人员开展体检和心理健康辅导，关心关爱城市公共汽电车驾驶员身心健康，合理安排作息时间，防止疲劳驾驶，对身体状况难以适应驾驶岗位的，及时调整到适合岗位。广泛开展送温暖活动，及时足额为符合条件的失业人员发放失业保险待遇，加大对困难从业人员的帮扶力度。组织开展“最美公交司机”“最美地铁人”推选宣传活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，提升从业人员职业自豪感和归属感，营造尊重关爱从业人员的良好氛围。

(责编：郝帅、高雷)

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