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北交所、全国股转公司网站开设“三服务”办事服务专区

2023年10月10日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （黄盛）为深入贯彻“开门服务、直达服务、精准服务”的“三服务”理念，进一步加强市场透明度建设，提升服务的标准化、规范化、便利化水平，近期，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国股转公司在网站开设“三服务”办事服务专区，让各经营主体能够更加方便快捷地获取信息和服务，提升市场获得感和满意度。

专区按照上市与挂牌审核、公司管理、会员管理、交易监管、投资者服务、企业培训等业务领域分类，设置规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道等功能模块。

人民网财经查阅专区发现，在规则查询区，列明基本业务规则、业务指引，让各经营主体可以集中查询规则要求。在业务系统区，“一键链接”信息披露业务办理、申请文件申报和问询回复提交等相关办事系统，让业务办得更顺。在办事指南区，覆盖所有业务指南并增加了北交所行政许可事项办事指南，显示受理审批时限、申请材料清单等内容要素，让办事流程更加规范和清晰。咨询沟通区提供线上线下多种渠道，让各经营主体可根据自身需求和习惯选择信息获取方式，提高服务的针对性和有效性。

北交所相关负责人表示，专区突出三方面特色：一是推行集中查、一窗办，让服务“找得到、用得上”。针对发行上市、挂牌、再融资和公司管理等涉及面广、办理频率高、咨询量大的业务，秉持“最多跑一次”服务理念，实现各经营主体“一站式”查询、咨询和办事。二是推进透明化、可预期，让服务“看得见、摸得着”。各经营主体可通过专区跳转查询审核项目动态，及时了解在审企业基本情况、审核注册进程、问询意见及回复、发行上市审核会议情况及结果、审核注册决定等信息。三是着力畅渠道、解难题，让服务“问得清、理得透”。例如，上市与挂牌审核专区集中设置业务系统、电话、现场沟通等多种咨询沟通方式，等等。

(责编：郝帅、高雷)
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