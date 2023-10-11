人民网北京10月11日电 （记者孙红丽）商务部10月10日公布的数据显示，2023年1-8月，我国服务贸易继续保持增长态势。

数据显示，1-8月，我国服务进出口总额42533.7亿元，同比增长8%。其中出口17673.1亿元，下降7.4%；进口24860.6亿元，增长22.5%；服务贸易逆差7187.5亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易占比提升。1-8月，知识密集型服务进出口18139.4亿元，同比增长10.4%，占服务进出口总额的比重达42.6%，较上年同期提升0.9个百分点。其中，知识密集型服务出口10513.6亿元，增长13.1%，知识密集型服务进口7625.8亿元，增长6.9%。

旅行服务持续恢复。1-8月，旅行服务进出口9199.9亿元，同比增长69.5%，继续保持增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长54.9%，进口增长70.7%。

(责编：孙红丽、高雷)

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