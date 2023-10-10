人民网北京10月10日电 （记者申佳平）10月10日，国务院新闻办举行《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会。国家发展改革委副主任丛亮介绍，中老铁路开行以来累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接为老挝增加10万余个就业岗位。

丛亮介绍，2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出建设中巴、新亚欧大陆桥、中国—中南半岛、中蒙俄、中国—中亚—西亚、孟中印缅等六大国际经济合作走廊的愿景。

“近年来，这些国际经济合作走廊建设取得显著成效，特别是我们与共建国家共同推进国际骨干通道建设，打造连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络，白皮书在第三部分‘设施联通’章节对此作了详细阐述。”丛亮说。

关于中老铁路，丛亮介绍，从2021年12月开通以来，中老铁路客货运输提质增量，到9月初累计发送旅客超2090万人次，运输货物超2536万吨，这条当地民众心中的“黄金大通道”正在为老挝乃至东盟各国经济社会发展贡献力量。

他介绍，在经贸合作方面，我国25个省份开通了中老铁路的国际货运列车，运输覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国，大幅增加了两国经贸往来，强化了中国与东盟各国的经贸合作。在互联互通方面，中老铁路使老挝真正成为“陆联国”，使更多产品能够在中国、东盟各国以及欧洲各国之间方便快捷运输。在民生福祉方面，中老铁路开行以来累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接为老挝增加10万余个就业岗位。中老铁路也为东盟各国更好利用区域全面经济伙伴关系协定生效新优势，构建更加紧密的区域产业链和供应链，提供了新的机遇。

关于雅万高铁，丛亮提到，“前一段时间，雅万高铁面向公众预约免费试乘，列车几乎趟趟满员。我在网络上看见过一个视频，有记者在列车桌上竖起一枚硬币，这枚硬币在350公里的时速下稳稳立住了。这段视频传播很广，相关评论也代表了印尼各界对雅万高铁的广泛赞誉。”

丛亮指出，雅万高铁不仅极大便利了沿线民众的出行，还累计为当地带来5.1万人次就业，培训印尼员工达到4.5万人次，培养了一批高铁建设运营的技术人才和职工队伍，正在并将继续给当地民众带来看得见、摸得着的获得感。

“下一步，我们将继续坚持共商共建共享，与共建国家加强政策、机制、项目的对接，持续打造优质的标志性工程，让合作成果更好地惠及共建国家的人民”。丛亮说。

(责编：申佳平、高雷)

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