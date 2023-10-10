新华社北京10月10日电 记者10日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》，提出到2025年和2035年发展目标，多技术路线并举，探索绿色航空新领域新赛道。其中，力争到2025年电动通航飞机投入商业应用。

纲要提出了2025年和2035年“两步走”目标。其中，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。

纲要将“绿色+”助推民机产业升级、开辟电动航空新领域、布局氢能航空等新赛道作为发展路径。“十四五”期间，小型航空器以电动为主攻方向，干支线等中大型飞机坚持新型气动布局、可持续航空燃料和混合动力等多种路线并存；同时，积极探索氢能源、液化天然气（LNG）等技术路线，前瞻布局未来产业。

纲要还提出构建协同高效的绿色技术创新体系、开放融合的绿色航空产业体系、市场导向的绿色示范应用体系和安全有效的服务保障体系等主要任务。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经