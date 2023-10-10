9月份我国城市轨道交通完成客运量24.9亿人次
2023年10月10日22:24 | 来源：新华社
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记者10月10日从交通运输部获悉，9月份我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路299条，完成客运量24.9亿人次，进站量14.9亿人次。
据交通运输部有关负责人介绍，9月份，55个城市轨道交通运营里程为9859.5公里，实际开行列车318万列次；客运量同比增加7.1亿人次、增长40%，较2019年月均客运量增加5亿人次、增长24.9%。
据了解，9月份我国城市轨道交通新增运营里程87.7公里，其中新增运营线路2条，分别是郑州地铁10号线和沈阳地铁4号线；新增运营区段4个，分别是郑州地铁3号线二期、西安地铁1号线三期（位于咸阳市境内），沈阳地铁2号线南延段和哈尔滨地铁3号线二期西北半环（靖宇公园站至中华巴洛克街区站）。
9月份，咸阳市首次开通城市轨道交通。（记者叶昊鸣）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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