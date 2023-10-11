李芃达

原标题：工业互联网支撑数实融合

数实融合的本质是让数字技术更大范围、更宽领域、更深层次进入实体经济，改变传统产业业务流程。同时，不断孕育出更多新技术、新主体、新产业等，从而构建起以数据为要素的现代化产业体系和实体经济新形态。

“当前，新一轮科技革命和产业变革不断演进，数字经济和实体经济深入融合发展，工业互联网已成为把握时代机遇、推动实体经济高质量发展的关键支撑。”工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛说。

变革制造业生产方式

今年上半年，制造业增加值占GDP比重达27.8%。1月至8月，全国规模以上制造业增加值同比增长4.3%，制造业投资、高技术制造业投资同比分别增长5.9%、11.3%。

“工信部以‘两化’融合为主线，以加快工业互联网平台建设为抓手，统筹推进平台体系建设、标杆打造及应用推广。”江明涛介绍，工业互联网加速向重点行业、领域拓展延伸，已全面融入45个国民经济大类。平台的新模式、新业态发展活跃，在企业中实现平台化设计、数字化管理、服务化延伸的比例不断提升，提质降本增效作用显著。

小程序签到入场、车辆开上无人地磅、导航前往装货点、扫描标识码装车、自动计算称重数据后离开厂区……走进山东富海材料科技有限公司，运输车辆往来穿梭、快捷有序，满载着金属板材从这里运向港口，发往全球。基于浪潮云洲工业互联网平台，山东富海科技利用标识解析、手持智能终端、传感器以及视频采集系统等智能设施，完成物料、产品、仓储、地磅、车辆、人员的全面连接，并通过构建智能分析与调度模型进行业务数据的挖掘与处理，重塑了仓储物流服务流程。“通过该平台的建设和应用，我们仓储效率提升15%，物流效率提升20%，时间成本降低25%。”山东富海科技财务部副总经理王兵告诉记者，公司将深入发掘数字化场景，从仓储物流到产线管理，解决企业的痛点难点，推进数字化从横向到纵向延伸。

“制造业高质量发展是经济高质量发展的重中之重，要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。实施制造业技术改造工程，积极扩大制造业有效投资。大力推动数实融合，支持制造业数字化转型，加强数字基础设施建设应用，推动数字技术创新和产业发展。”工业和信息化部副部长辛国斌说。

赋能中小企业转型

中小企业是数实融合主阵地之一。在中国工业互联网研究院党委书记田川看来，工业互联网正在加速赋能中小企业数字化转型。“今年6月，财政部和工信部启动全国中小企业数字化转型城市试点申报和评选工作，各地积极实施工业软件融合、大中小企业融通、链式数字化转型等战略，提升中小企业数字化转型成效。”

虽然广大中小企业拥有较强的数字化转型需求和愿望，但这一过程不仅需要承担初期高昂的软件和设备支出，而且涉及复杂的业务流程再造和管理模式变革，需要中小企业克服固有资源约束和能力障碍。

在日前举办的工业互联网推动制造业高质量发展论坛上，通用人工智能赋能中小企业数字化转型平台的发布给中小企业数字化转型带来新思路。该平台依托国家工业互联网大数据中心体系算力和数据资源，结合工业场景实际需求，构建工业文本生成、工业知识问答、工业理解计算、工业代码生成和工业多模态5项服务。目前，平台已集成200余款AI工具。

“大模型将加速行业知识固化，促进人工智能技术落地，提升工业互联网能力。”中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰解释说，一方面，大模型的泛化能力及多模态融合能力，让其在使用中持续提升对行业的理解，识别新规律，创造新知识，推动企业从知识应用向知识创造转变；另一方面，企业生产各环节产生的新知识可通过工业互联网渗透到研发设计、生产制造、产品服务、人员培训、运营管理等过程，形成知识闭环，完成全链条创新。

“下一步，要以中小企业数字化转型试点工作为契机，通过工业互联网赋能途径，实现数据沉淀、行业分析、实时诊断、推动改造、供需对接、模式推广、资金监管等工作，真正提升一批中小企业数字化能力，沉淀一批行业数据，聚焦一批优质服务商，探索一类转型模式。”田川说。

加速城市数字化转型

随着“两化”融合战略深入推进，产业生态逐步完善，涌现出京津冀、长三角、珠三角等一批工业互联网发展高地。前不久发布的《长三角主要城市数实融合发展指数（2023）》，从双向融合力、行业渗透力、主体驱动力、场景创新力、生态支撑力5个维度，搭建城市数实融合评估模型。上海、杭州、苏州分列指数排名前三位。

“行业渗透力考察数字技术在制造业、服务业、农业等领域的融合应用情况，强调实体产业数字化转型发展深度。”北京稷量产业创新研究院执行院长谢盼盼说。

谢盼盼以上海为例分析，当地从经济、生活、治理等方面整体部署城市数字化转型路径，以培育数字经济新赛道为核心，以政府、市场、社会多元共治为支撑，做强数字经济新赛道、深化制造业数字化转型、培育数据要素产业。具体而言，上海率先在全国提出“四新经济”，发布《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》，发展数要素、数创意、云智算、智慧网、新场景、新循环、元安全和元宇宙等新赛道，打造人工智能应用超级场景，推动智能终端在交通、养老、医疗等十大应用场景开发。

此外，上海重提工业增加值占GDP比重要达25%以上，强化制造业对经济发展的基础支撑作用。发布《上海市制造业数字化转型实施方案》，打造链主平台、智能工厂、超级场景、创新生态“四位一体”发展体系。

关于各地如何进一步推动数实融合发展，谢盼盼建议，要提升软件开发能力、硬件产品化能力，围绕产业集群开展智能化改造；建设产品级的智能终端、工厂级的未来工厂、平台级的工业互联网、园区级的数字园区、城市级的数字城市场景试点示范；提升在制造业数字化、服务业数字化等方面的水平，从消费互联网走向产业互联网。

(责编：申佳平、陈键)

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