张悦

原标题：不同区域不同价格 电影院“分区售票”观众买账吗？

近日，记者在采访时发现，北京的电影院中开始流行“分区售票”。

其实，3年前北京就有电影院推出“分区售票”，当时曾引起过一轮讨论。彼时，网友多是反对之声，在相关报道中，业内人士也称这一举措“意义不大”。然而，3年之间，不仅“分区售票”的电影院越来越多，分区的方式也越来越细致。面对这股日益强劲的“分区售票”风，观众是否买账呢？

不同区域不同价格

“分区售票”，就是在观众席不同区域制定不同的价格，如今分区售票的影院随处可见。影院也有自己的分区方式，不同影院之间不仅价差不同，“黄金区域”占比不同，有的影厅一排座位就有好几种价格。

打开“猫眼”购票平台，可以看到在本市的影院中，东城区18家影院中5家为分区售票，海淀区33家影院中有10多家分区售票，丰台区34家影院中将近20家分区售票。

在售票平台找到万画影城四季青店，打开电影《坚如磐石》10月10日19时的场次，记者看到影厅价格分为“默认分区29.9元”“优享区43.9元”，两档价差14元。细看座位排布，在103个座位中，除了第一排的13个座位是默认分区，剩下的90个座位都是优享区。

而在华联影院公益西桥店，电影《坚如磐石》10月10日17时20分的场次，影厅划分了“特价位”“优惠区”“默认区”“黄金区”4个区域，价格分别为43元、44.9元、50.9元、55.9元，最高价与最低价的差距为12.9元。87个座位中黄金区有42个，将近占到总座位数的一半。

此外，还有影院在划分座位时十分精细。比如在光耀华纳·简票影城大红门店，打开《莫斯科行动》10月10日19时10分的场次，可以看到影厅座位布局挺“跳跃”。第三排和第一排中间位置为“默认分区”，同样位置的第二排中间则是“北京文惠区”；此外，第四排最左侧放置了全场唯一一个19.6元文惠特价座。

光耀华纳·简票影城大红门店工作人员介绍，影院分区售票主要是基于不同的位置有不同的体验，“跳跃”式的价格布局则与座位有关，“第一排中间的座位可以放倒，会对第二排有影响，所以第二排中间就有几个便宜的座位。”

观众半数质疑半数理解

面对这股日益强劲的“分区售票”风，观众是否买账呢？

记者在几家影院随机采访了多位观众，和3年前几乎一边倒的态度有所不同，在受访者中，持质疑态度的和持理解态度的人数几乎持平。质疑者主要认为分区售票不公平，理解者则主要认为不同体验就该有不同价格。

何女士前不久突然发现影院开始分区售票，表示不太能接受，“就好像买贵的东西可以，但不能接受不包邮。”索女士认为，观影体验很好的位置价格高一点可以接受，但问题在于“黄金区”的范围划定标准并不明确，“摆几排凳子总会有个C位，这个C位的范围划多大应该有个标准。”“相较于演唱会舞台，电影院没那么大的区分度，要说最前面一两排跟后面不一样还可以理解，有必要分四五个区域吗？”观众秦先生也表示质疑。

在质疑声外，也有观众表示理解。“一般看各种演出都是分区，影院虽然小，但是不同位置看到的画面感受不一样，前几排看着人物都会畸变。”一名观众表示，自己比较在意观影感受，所以不同的感受的确不应该一个价。秦女士认为，这样的差异化票价是一种正常的市场趋势，属于市场行为，可以接受。一名正在等待观影的女士告诉记者，自己喜欢看电影，也注意到越来越多的影院采取分区售票。她认为一方面不同的价格有不同的体验；另一方面，影院有其竞争策略，低价座位的价格标注在卖票平台首页，会吸引更多观众。另外，分区售票也有执行漏洞，在人少的时候，买了低价票也可以随便坐。

有影院分区售票后观众增加

影院分区售票的初衷到底是什么？记者采访了两家影院的经理，他们都表示，分区售票的本意并不是直接增加收入，而是通过降低观影门槛和精细化服务吸引更多观影人群。

中影华宇国际影城的一名经理称，自家分区主要就是基于对座位不同体验的区分，他认为影院不会为了每个座位多卖几块钱而设计差异化座位，“(一场下来)多的几十块钱还不够一张票钱，价格低点多卖出去票不是收益更高？”

光耀华纳·简票影城大红门店的庞经理表示，分区售票不会提升收益，但带来了更多的观众。该影城是2020年开业，2022年10月份开始分区售票。“分区的初衷是普惠，分区会降低观影的门槛”，庞经理称，分区售票提供了不同的选择方式，让不同消费能力的观众都有机会进影院看电影，由于这一模式拉低了客单价，所以营收并没有显著增长，但观众的反馈还不错，从实际效果上看，观影人数也有所增加。

律师说法

充分透明公示即合法

此前，有人质疑分区售票的做法可能损害消费者权益。记者为此咨询了中闻律师事务所副主任程璇律师。

程璇认为，电影院分区定价并不构成对消费者权益的侵犯，“体育比赛、话剧、舞剧、歌剧、明星演唱会等活动也都是这么定价的。”《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择权、知悉真情权、公平交易权。电影院有自主定价权，分区售票属于市场行为，只要在购票前，电影院对所售电影票的价格进行了充分的、透明的、合理的公示，不管是什么位置的座位，明码标价让观众自主去选择，就不存在违法行为。

那么为什么分区售票会引发争议呢？程璇认为，影院最初做分区售票时，票价相差多为几块钱，观众没有太注意更未太计较，后来随着差价逐渐变大，特别是有些影院增加了“服务费”，而服务费是提供什么具体服务内容又没有提前告知消费者，引发了不同看法的讨论。

“需要注意的是，电影院如果刻意设置规则，在低价区的电影票还没有售卖出去的情形下，故意锁定系统或售卖窗口以出售高价区的票，那就会侵犯消费者的知情权、选择权等权利。”程璇称。

(责编：申佳平、陈键)

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