刘育英

原标题：（经济观察）完善顶层设计 中国提升算力综合供给能力

中国六部门本周发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出稳步提升算力综合供给能力。专家接受采访时表示，该行动计划可进一步凝聚产业共识、强化政策引导，全面推动中国算力基础设施高质量发展。

中国于2021年7月发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，旨在构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系。

中国工业和信息化部公布的数据显示，截至2023年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS(FLOPS指每秒执行的浮点运算次数，1EFLOPS=10^18FLOPS)，算力总规模近五年年均增速近30%，存力总规模超过1080EB(EB即艾字节，1EB=2^60字节)。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所总工程师郭亮对中新社记者表示，中国算力基础设施发展成效显著，但与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任务相比，与应对国际市场激烈竞争的要求相比，仍有一定差距。

浪潮信息高级副总裁刘军认为，中国算力供需矛盾仍然突出。这主要体现在：高质量的算力资源远远不足且比较分散；各地区、各行业算力发展不平衡；算力需求多元化、碎片化，算力资源与需求存在“错配”等。

工信部副部长张云明在今年8月举行的2023中国算力大会上表示，工信部等部门将优化完善顶层设计，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措。

郭亮表示，此次发布的行动计划是在上一个行动计划落实后工作的演进。三年中，行业发生了很大的变化，需要新的《行动计划》在计算力、存储力、运载力、绿色低碳等各个方面指导算力产业发展。

新发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》的亮点在于，从总体规模到技术创新再到行业赋能，均提出了明确的目标。例如，在计算力方面，到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。存储力方面，到2025年存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。

在行动计划中，智能算力的爆发、算存运的技术创新和绿色低碳的要求等方面颇受业界关注。

算力在人工智能训练和推理方面均具有重要作用。浪潮信息联合IDC发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》预计，2021-2026年期间，中国智能算力年复合增长率高达52.3%，远高于通用算力18.5%的年复合增长率。

刘军表示，智算中心作为公共基础设施，应该普适普惠，朝着标准化、集约化、低门槛和绿色低碳方向发展，让智算可以跟水电一样好用、易用。

行动计划强调了存力。中科曙光存储事业部副总经理张新凤表示，数据是算力的基石，算力依赖存力。想要算好海量数据，就要先保证数据存得下，计算时读得快。目前行业正在呼唤兼备高性能、大容量、功能丰富、安全可靠、数据流通、融合适用与绿色节能等多项领先优势能力的先进存力。

此外，行动计划多方面统筹考虑算力供给建设，从算力设施布局、算力结构配置、边缘算力部署、标准体系建设等方面进行引导，提升算力综合供给能力。

郭亮表示，行动计划的落地实施，需要各级政府，以及基础电信运营商、第三方数据中心服务商、互联网企业等各类市场主体在算力基础设施建设运营中发挥各自优势，互促互补、形成合力。

(责编：申佳平、陈键)

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