10月11日，中国移动全球合作伙伴大会在广州保利世贸博览馆开幕。展会上，政企展区以“算网融百业 数智赢未来”为主题，聚焦云和5G，呈现了算网基础设施和5G赋能千行百业的能力体系。

位于6号馆的政企展区面积达630平方米，提供面向未来的应用场景体验之旅，众多成果以生动立体的方式带给与会者沉浸式、互动性的观展体验。展区将场景体验与实时互动相结合，展出了9套可场景化体验的项目，包括5G全连接工厂、金融、零售、行业视频等；同时，提供了8组可实时互动的活动，包括智慧零售、无人机远程操控、VR云旅游等。

在算网基础设施展区，有基于移动云打造的沉浸式观展空间，全面展示了算网大脑、算力基础设施、磐石服务器、百川算力并网平台等11项创新成果。此外，近期全新升级的5G极致专网3.0 Ultra方案也是一大亮点，现场展示了5G办公场景专网、5G快线轻量化专网、5G智慧运营等产品，深入适配行业生产和办公需求，持续提升客户服务质量。

在5G赋能千行百业展区，按照“支撑治理方式数智转型”“赋能生产方式数智变革”和“加速生活方式数智升级”三个版块，集中展示了中国移动在数字政府、乡村振兴、智慧电力、5G+工业互联网、车联网、智慧金融、智慧教育、智慧文旅、云游戏等领域的最新成果和标杆案例。

与以往不同的是，本次政企展区提供了丰富的可实时互动活动，包括定时举办1分钱买矿泉水、小零食抢购活动，以及远程操控成都无人机起飞和巡航，佩戴VR眼镜体验69个景区云旅游，与金融数字人互动对话等体验。此外，还可以实时体验电竞云游戏、物超人小互动游戏，与智慧新媒体立体全息人“超越时空”面对面跨次元通信和同“屏”互动。

在具有未来感的裸眼3D n’space创新空间，展示了在5G和云、算力等技术支持下的行业典型应用，基于东视西渲应用场景，通过全息三维展示，还原数字孪生场景。

“未来，中国移动将不断探索政企数字化转型的广阔空间，共享时代机遇，共创数智时代。”中国移动相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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