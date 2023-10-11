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原标题：北海市市长李莉：大力发展向海经济 谱写海上丝绸之路新篇章

千年丝路，跨越古今。作为中国古代海上丝绸之路重要始发港之一、“一带一路”的重要节点城市，广西北海市依海而生，因海而兴，向海图强。在共建“一带一路”倡议提出10周年之际，人民网记者专访了广西壮族自治区党委委员、北海市委副书记、市长李莉。

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人民网：北海市如何融入“一带一路”建设，加快发展向海经济，打造“一带一路”的重要节点城市？

李莉：北海的发展史，就是一部开放史。2013年，共建“一带一路”倡议提出之后，我们积极融入、主动参与，努力打造“一带一路”的重要节点城市。

一是加快完善向海基础设施。我们积极融入“一带一路”、西部陆海新通道建设，大力推动向海互联互通基础设施建设，北海已成为西南地区唯一同时拥有高速公路、高速铁路、深水海港、全天候机场及管道运输“五位一体”交通网络的城市。北海港口岸是国家一类口岸，北海港全域共有生产性泊位65个，开放泊位18个，其中10万-15万吨级开放泊位6个。力争今年开工建设20万吨级航道及泊位，规划建设30万吨级航道及泊位。

二是大力发展向海经济。坚持海陆统筹，推动向海工业加快集聚，促进新经济、滨海文化旅游、海洋渔业及海产品加工业升级发展。2022年全市海洋生产总值872亿元，占全区的38%，向海经济增加值占全市地区生产总值的50%左右。向海工业集聚发展，一批重点企业扎根北海，以全区最小的面积、第二少的人口，创造全区总量第三大的工业总产值、第二大的规上工业增加值。滨海文旅产业活力强劲，今年上半年全市接待国内游客2750万人次，增长30%，实现国内旅游消费310亿元，增长23%。北海获评“十大旅游向往之城”、中国十大秀美城市。海洋渔业稳步发展，2022年全市水产品总产量121万吨、总产值215亿元，总量和产值稳居全区第一。

三是努力提升开放平台。深入实施开放发展战略，着力加强对外开放平台建设，北海经济技术开发区、综合保税区、高新技术产业开发区等4个国家级园区、3个自治区级园区完成工业总产值2318亿元，占全市工业总产值的95%，成为向海经济发展的“主战场”。

去年，铁山港区上榜“中国工业百强区”，获批为国家进口贸易促进创新示范区。抢抓机遇、精心规划中国—东盟产业合作区（北海区），高水平创建中国（广西）自由贸易试验区协同发展区。围绕硅基新材料、高端造纸、电子信息、金属新材料等行业，加强国际产业合作，构建跨境产业链供应链。我们积极打造海洋科技创新平台。自然资源部第四海洋研究所落户北海，首届中国—东盟国家蓝色经济论坛今年将在北海举办。我们正大力筹备中科院近海能源科研平台“海基一号”和北部湾海洋实验室落地北海的相关工作。

人民网：得益于共建“一带一路”倡议和《广西北部湾经济区发展规划》的深入实施，北海的工业产业集群迅猛发展，请您介绍下北海市工业发展成果及未来的发展规划。

李莉：广西北部湾经济区开放开发15年，共建“一带一路”倡议提出10年以来，正是北海工业积蓄势能、迅猛发展的黄金时期。我们坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，深入实施工业强市战略，抓工业、上项目、稳投资，推动工业发展进入快车道，呈现出增速快、质量高、后劲足的特点。

一是工业规模加快壮大。规上工业总产值由2018年的1698.5亿元提升至2022年的2441.8亿元，连续5年稳居全区第三；2022年规上工业增加值完成667.6亿元、增长8.6%，总量上升至全区第二位，对广西工业发展贡献率达19.5%。今年上半年，规上工业增加值增长10.1%，高于全区4.9个百分点、全国6.3个百分点。

二是工业体系加快完善。成功打造绿色化工、电子信息、光伏材料、高端纸业、新材料、能源等6个产业集群，加快培育生态铝、海工装备制造两个产业集群。其中，电子信息产业方面，惠科电子具有每年3000万片邦定、2400万片模组、1200万台整机的生产能力。光伏材料产业方面，已建、在建光伏玻璃生产线18条，产能规模居全国前三。高端造纸产业方面，以太阳纸业、玖龙纸业为龙头，将形成近1600万吨林浆纸一体化的生产能力。能源产业方面，拥有600万千瓦总装机容量的清洁煤电，拥有西南地区最大的LNG接收站，接卸能力可达1800万吨每年。

三是工业项目支撑有力。工业投资近三年年均增长46.2%。全市共有工业项目241个，其中百亿级重大工业项目27个。上述项目全部建成达产后将增加产值2000多亿元，北海工业总产值将实现翻一番，成为实现高质量发展的强劲动能。

我们将深入实施工业强市战略，坚持抓存量和抓增量并举，做优存量、做大增量、做强总量，促进工业创新升级，积极创建国家新型工业化产业示范基地。一方面，延链补链做强做优存量产业，围绕六大重点产业，补强产业链薄弱环节，壮大向海产业集群。另一方面，借势借力做大增量产业，积极发展生态铝产业，大力培育风电产业集群。我们还将努力打造更多工业产业场景、形成更多新亮点，为北海工业高质量发展增动能添活力。

人民网：北海市在大力发展向海经济的同时，如何保护红树林，保护好红树林湿地的生物多样性？

李莉：保护好红树林是绿色低碳发展的生动实践，也是生态文明建设的题中应有之义。我们坚定走生态优先、绿色发展之路，像爱护眼睛一样保护红树林，打造亮丽的生态名片。2017年以来，全市新增红树林11220亩，现已达到69541亩，占广西红树林面积的44.6%。去年10月，北海金海湾红树林湿地新晋成为国际重要湿地，目前监测记录到鸟类217种、底栖生物207种，与2017年相比，鸟类和底栖生物分别增加了81种和141种，生态效应持续显现，生物多样性显著提升。

一是出台保护修复制度。编制《北海市红树林资源保护规划》，制定《北海市红树林保护修复专项行动实施方案》，明确红树林保护修复目标任务及工作方向。相继出台红树林保护管理、巡护检查、破坏行为举报、联合执法等规章制度，将红树林管理纳入林长制考核和生态环境保护实绩考核，以制度筑牢红树林“防护墙”。

二是落实管护措施。把全市红树林资源划分为22个网格，聘请47名红树林专职巡护员定期巡护，设置监控摄像头，运用卫星遥感监测核查、无人机高空巡视，对红树林保护区域实施24小时有效监控，实现数字护林，开展精准种植、精准养护、精准修复。推行“林长+”管护模式，在全市9个沿海乡镇设立红树林管护站，这一举措为全区首创；完善“林长+检察长”协作机制，加大对破坏红树林行为的打击力度，严肃查处违法案件，形成有力震慑。

三是创新保护方法。依托自然资源部第四海洋研究所、广西红树林研究中心等科研力量，持续开展红树林保护科研合作。建设“虾塘红树林生态农场”，探索在废弃虾塘内种植红树林和开展生态养殖，这个经验做法入选履行《生物多样性公约》中国案例。将红树林要素融入产业发展，推动红树林生态保护与滨海旅游、观光农业、休闲渔业等业态深度融合，造福一方百姓。

(责编：郝帅、高雷)

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