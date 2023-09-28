邓洁 皇甫万里

中白工业园主入口处矗立的巨石。人民网 皇甫万里摄

巨石中白工业园，是中国与白俄罗斯共建“一带一路”合作项目，也是中国在海外最大的工业园。这个由两国领导人共同关心和推动的项目，历经近十年的发展，已成为基础设施完备、营商环境优越、经营理念先进的现代化园区和白俄罗斯最大的招商引资项目，被誉为“‘一带一路’上的明珠”。

中白工业园管委会主任亚历山大·亚罗申科接受人民网记者采访。人民网 皇甫万里摄

中白工业园管委会主任亚历山大·亚罗申科告诉记者，得益于项目高起点、高规格、优越的地理位置和富有竞争力的优惠政策，园区已吸引来自16个国家和地区的113家公司入驻，意向投资额超过13.5亿美元。入驻企业的业务范围涵盖机械制造、电子商务、新材料、人工智能、生物医药等领域。

借鉴中国经验打造现代化园区

中白工业园开发公司第一副总经理基里尔·卡罗捷耶夫接受人民网记者采访。人民网记者 朱虹摄

中白工业园开发公司第一副总经理基里尔·卡罗捷耶夫见证了园区从起步到发展的过程。他依然清晰记得在工业园的初创期，自己频繁往返于苏州和明斯克，考察中方的园区管理模式。“我在苏州工业园见到了一站式服务中心，这一模式为中白工业园的建设提供了宝贵经验。”他回忆道。

经过双方的不断摸索和探讨，中白工业园借鉴苏州工业园的管理模式，结合白俄罗斯本国国情，制定出一套管理体制。同时，白方以立法形式为工业园的地位提供保障。

亚罗申科介绍，为吸引国际企业入驻，工业园制定了一系列税制、结算、物流等优惠政策。工业园网站提供中、英、俄、白俄文四种语言的线上服务。园区管委会还设立一站式服务中心，为入驻企业办理从入园到运行阶段的行政审批手续。

园区基础设施的建设同样借助了中国经验。卡罗捷耶夫说：“园区内的污水处理、电网搭建等系统，借鉴了大量中国技术经验，运用了数字化、自动化解决方案。”

园区建有多个标准化厂房供企业租赁或购置。厂房的设计和建造充分体现了绿色发展理念，利用自然光、通风和节能技术，提高了资源利用率，同时也减少了对环境的影响。

创新——“巨石”高质量发展的动力

中白科技成果产业化创新中心大楼。人民网记者 王震摄

根据规划，未来的中白工业园将被打造成国际化合作项目和明斯克卫星城市。园区将吸引越来越多中国的大型生产企业和高科技企业入驻。

据介绍，目前工业园有半数的企业来自中国。国机集团作为园区开发公司的第一大股东，是园区创新研发领域的重要力量。集团和下属企业在园区投资了一拖研发中心、国机火炬园、永诚电商平台和海虹医疗器械4个入园项目。

“园区高科技创新企业的研发成果推动了白俄罗斯的经济发展，其价值不可估量。”亚罗申科举例说，重型机械增压发动机、建筑机械的联合制造等项目都为白俄罗斯的经济技术发展发挥了重要作用。

亚罗申科强调，园区为企业创新和研发提供了重要平台。在中方支持下，园区建立了一个近1.9万平方米的中白科技成果产业化创新中心，主要开展体制机制创新、促进国际科技成果孵化及项目产业化研究，目前已有五家初创公司（startup）入驻。

他介绍，创新中心的研发潜力和研发规模都很可观。目前园区有30家科研企业，这些企业的多个研发成果已经在中白两国应用或推广。“例如，创新中心在能源领域的研究成果已推广到白俄罗斯变电站，并运用于明斯克的‘智慧城市’系统。”他说。

亚罗申科补充道，白俄罗斯正在推行进口替代政策，中国企业的技术可参与其中。“白俄罗斯出口额年均增长1.5倍，并面向20多个国家出口，其中超过65%的产品来自工业园。中国技术在该领域具有很大合作潜力。”

进入园区的企业类型仍在进一步拓展。卡罗捷耶夫介绍，创新医药、医疗设备领域就是一个新方向。目前，一个完整的集群已经形成，中国企业将在该领域发挥重要作用。

未来的生态智慧新城

中白工业园内，多国国旗飘扬。园区已有来自16个国家和地区的企业入驻。人民网记者 朱虹摄

未来的中白工业园将呈现怎样的图景？亚罗申科向记者描述：按照中白双方的规划，“未来的工业园将成为生态、创新型智慧新城。“预计将有10万人在园区工作、生活，主要从事高科技领域的工作，这里将成为宜居之地。”

身为中白企业合作的牵线人，卡罗捷耶夫对中国的变化十分敏感。“中国的创新技术发展非常迅速。中国在数字化和产业自动化领域达到了相当的高度，这些成就令人钦佩。”他赞叹道。

今年是他时隔两年后再次来到中国，他发现中国又发生了明显变化，“城市变得更干净了，环境更美了，可见中国向绿色经济转型的成效已经显现。”

对于未来两国的合作，卡罗捷耶夫提出了期许。他说：“中白两国在政府间垂直层面的合作机制已经较为完善，希望双方的企业能更多地加强横向联系，开展联合项目，推进双方的融合发展。”

今年“一带一路”倡议提出十周年。亚罗申科说，“巨石”项目作为中国在海外最大的工业园项目，与“一带一路”倡议有机契合。“2015年习近平主席在视察工业园时提出，将园区打造成丝绸之路经济带上的明珠。我们承载着这份信任，将竭力使中白工业园成为中白合作的典范，使其创造的经济效益造福两国民众。”

(责编：曹淼、高雷)

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