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9月全国期货交易市场成交额同比增逾19%

2023年10月11日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京10月11日电 （黄盛）据中国期货业协会10日发布的数据显示，以单边计算，9月全国期货交易市场成交量约7.47亿手，成交额约51.48万亿元，同比分别增长28.05%和19.13%，环比分别下降21.32%和15.14%。1—9月全国期货市场累计成交量约64.69亿手，累计成交额约425.29万亿元，同比分别增长30.49%和6.13%。

其中，上海期货交易所9月成交量约1.84亿手，成交额约13.86万亿元，分别占全国市场的24.67%和26.92%，同比分别增长19.32%和25.69%，环比分别下降11.21%和0.49%。1—9月上海期货交易所累计成交量约15.59亿手，累计成交额约114.2万亿元，同比分别增长15.72%和6.58%，分别占全国市场的24.10%和26.85%。

从各交易所前三季度成交数据看，郑州商品交易所的成交量在全国市场占比、成交量同比增幅、成交额同比增幅上均位列第一，上海期货交易所成交额在全国市场占比上位列第一。

对此，业内人士表示，9月综合PMI产出指数为52.0%，比上月上升0.7个百分点，PMI制造业指数连续4个月回升，经济增长态势带动了供需双增，制造业生产扩张加快，进一步带动了企业套期保值需求和市场参与度。

(责编：孙红丽、高雷)
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