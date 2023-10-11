人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

9月中国快递发展指数同比提升15% 快递市场规模稳步扩大

2023年10月11日10:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月11日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，经测算，2023年9月中国快递发展指数为406.1，同比提升15%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为434.3、673.4和223.5，同比分别提升12.7%、19.9%和7.9%。发展趋势指数为67.1。9月，受中秋节消费等因素带动，快递市场规模稳步扩大，服务质效有效提升，基础能力日益增强，发展态势持续向好。

9月，快递发展规模指数为434.3，同比提升12.7%。从分项指标看，预计9月快递业务量将同比增长20%左右，业务收入将同比增长14%左右。前三季度，预计快递业务量和业务收入同比将分别增长约16.4%和11%，远超去年同期水平。前三季度，行业发展底盘稳固，市场规模实现“三连跳”。

9月，快递服务质量指数为673.4，同比提升19.9%。从分项指标看，快递服务公众满意度预计为83.2分，同比提升0.5分。重点地区72小时准时率预计为82.5%，同比提升1.6个百分点。前三季度，快递服务质量保持较好水平，消费者用邮体验持续改善。

9月，发展趋势指数为67.1。预计，随着“双11”“双12”等的到来，四季度行业将逐步进入业务旺季，仍将保持较快增长态势。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
9月中国快递发展指数同比提升15% 快递市场规模稳步扩大
　　人民网北京10月11日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，经测算，2023年9月中国快递发展指数为406.1，同比提升15%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为434.3、673.4和223.5，同比分别提升12.7%、19.9%和7.9%。…
国内成品油价格年内第七次下调 业界：国际油价或将高位震荡运行
　　人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）国家发改委10日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低85元、80元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升均下调0.07元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部