人民网北京10月11日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，经测算，2023年9月中国快递发展指数为406.1，同比提升15%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为434.3、673.4和223.5，同比分别提升12.7%、19.9%和7.9%。发展趋势指数为67.1。9月，受中秋节消费等因素带动，快递市场规模稳步扩大，服务质效有效提升，基础能力日益增强，发展态势持续向好。

9月，快递发展规模指数为434.3，同比提升12.7%。从分项指标看，预计9月快递业务量将同比增长20%左右，业务收入将同比增长14%左右。前三季度，预计快递业务量和业务收入同比将分别增长约16.4%和11%，远超去年同期水平。前三季度，行业发展底盘稳固，市场规模实现“三连跳”。

9月，快递服务质量指数为673.4，同比提升19.9%。从分项指标看，快递服务公众满意度预计为83.2分，同比提升0.5分。重点地区72小时准时率预计为82.5%，同比提升1.6个百分点。前三季度，快递服务质量保持较好水平，消费者用邮体验持续改善。

9月，发展趋势指数为67.1。预计，随着“双11”“双12”等的到来，四季度行业将逐步进入业务旺季，仍将保持较快增长态势。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经