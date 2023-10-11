人民网北京10月11日电 （记者杜燕飞）国家发改委10日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低85元、80元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升均下调0.07元。

至此，国内成品油价格迎来年内第7次下调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将少花3.5元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“10涨7跌3搁浅”格局。

多家分析机构认为，本轮成品油调价周期内，需求下降和地缘政治冲突导致国际油价大幅震荡。美国能源信息署周度数据显示，汽油需求降至今年最低水平。受此影响，油价出现明显回落，10月4日油价一度大跌5%。此后，尽管巴以新一轮冲突爆发，市场对中东地区石油供应产生担忧，国际油价应声上涨超过4%，但本轮成品油调价周期内，原油价格整体走势依然下行。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（9月20日—10月9日）国际油价大幅震荡。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期略降0.72%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2023年10月24日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。目前来看，国际原油价格呈现高位震荡运行态势，预计下一轮成品油调价搁浅概率较大。

“新一轮成品油调价周期初期，原油变化率依然在负向区间波动。短期内，国际原油价格仍有上行空间，原油变化率或转为正向发展，新一轮成品油零售价格上调概率较大。”金联创成品油高级分析师王延婷则表示。

卓创资讯成品油分析师孟鹏认为，短期地缘政治影响仍存，市场担忧石油供应中断风险，将给予市场一定支撑。但全球经济运行仍有较大压力，将会抑制原油价格涨幅，新一轮成品油调价周期内国际油价或呈现震荡偏强运行。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看，巴以冲突局势发展将是影响油价运行的主要因素。当前冲突暂未对中东地区石油生产及运输造成实质性影响，但局势发展不确定性仍然较大，不排除地缘政治风险骤然上升、局势恶化的可能，仍需密切关注对油价的影响。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.47元/升

西藏拉萨：92号汽油9.23元/升

云南昆明：92号汽油8.51元/升

贵州贵阳：92号汽油8.49元/升

四川成都：92号汽油8.45元/升

重庆：92号汽油8.42元/升

广西南宁：92号汽油8.42元/升

广东广州：92号汽油8.38元/升

湖北武汉：92号汽油8.37元/升

河南郑州；92号汽油8.37元/升

北京：92号汽油8.36元/升

甘肃兰州：92号汽油8.36元/升

河北石家庄：92号汽油8.36元/升

天津：92号汽油8.36元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.36元/升

江苏南京：92号汽油8.33元/升

浙江杭州：92号汽油8.33元/升

福建福州：92号汽油8.32元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.32元/升

吉林长春：92号汽油8.32元/升

上海：92号汽油8.32元/升

山东济南：92号汽油8.32元/升

江西南昌：92号汽油8.32元/升

青海西宁：92号汽油8.32元/升

安徽合肥：92号汽油8.31元/升

湖南长沙：92号汽油8.31元/升

山西太原：92号汽油8.3元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.29元/升

宁夏银川：92号汽油8.26元/升

陕西西安：92号汽油8.24元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油8.15元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：孙红丽、高雷)

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