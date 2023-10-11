人民网记者 杨义 韦衍行 许维娜 吴思萱 唐嘉艺 张若涵

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进拉丁美洲阿根廷、乌拉圭和智利三国。由人民网多个部门记者共同组成的全媒体采访团，与两位人民日报拉美中心分社的记者一道，先后拜会中国驻阿根廷、乌拉圭、智利三国大使馆，并前往阿根廷公民武术俱乐部、阿根廷高查瑞光伏电站、乌拉圭“中华人民共和国小学”、乌拉圭《共和国报》社、智利天主教大学等地，与中企代表、当地民众、华人华侨深入交流，见证中拉跨越太平洋的友好合作之路越走越宽广。

冬末春初，九月的南美大陆仍然有几丝寒意，但位于布宜诺斯艾利斯的阿根廷公民武术俱乐部里却洋溢着当地民众习武的热情。拉伸、打拳、抬腿……来自周边地区的学员们正全神贯注地跟着教练训练，一丝不苟地打磨每一个动作。

阿根廷武术俱乐部协会副会长陈敏接受记者采访。人民网记者 韦衍行摄

阿根廷武术俱乐部协会副会长陈敏告诉人民网记者，她在阿根廷教“功夫”已经有15年了，“武术不仅能强身健体，更蕴含着谦虚礼让、尊师重道等文化内涵，是让阿根廷以及整个拉丁美洲认识中华文化最好的媒介之一。”

从布宜诺斯艾利斯往西北方向出发，采访团来到了阿根廷胡胡伊省高查瑞地区。这里地处高原，地势海拔超过4000米，日照资源极为丰富，是全球最适合发展光伏发电的地区之一。在一片广袤荒凉的高原上，约100万块太阳能光伏板次第“绽放”，蔚为大观。

记者在高查瑞光伏电站进行拍摄。人民网记者 韦衍行摄

高查瑞光伏电站项目由上海电力建设有限责任公司承建，自2020年9月正式投入商业运营以来，近10万户当地居民的用电需求得到满足。采访期间，项目二期工程开建。“光伏电站为我们提供了源源不断的清洁能源。”电站员工哈维·坎波斯说，“在阿中携手努力之下，二期工程一定能顺利实施，同时拓展新技术的应用范围。”

位于南美洲东部的乌拉圭，是全球距离中国最远的国家之一，更是首批加入“一带一路”的拉美国家、第一个加入“一带一路”的南方共同市场国家。结束了阿根廷的行程后，采访团来到乌拉圭，拜访了位于蒙得维的亚的《共和国报》社。

记者向乌拉圭《共和国报》员工展示人民网维护运营的“一带一路”新闻合作联盟官网西班牙语页面。人民网记者 张若涵摄

自2011年起，乌拉圭《共和国报》均与中国驻乌拉圭大使馆有过多次交流与合作。《共和国报》总编辑胡安·布兰卡告诉记者，“‘一带一路’新闻合作联盟秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，愿意通过加强与中国媒体之间的合作，为乌中两国人民提供更好的信息服务。”

采访团拉美之行的最后一站，来到了被誉为“天涯之国”的智利。中智分处地球两端，相距遥远，但两国人民交往源远流长。智利天主教大学孔子学院便是这些年来中智两国人文交流、民心相通的生动例证。

采访团成员与智利天主教大学师生代表合影。人民网记者 张若涵摄

据介绍，学院成立以来，累计教授学生一万多名，为智利社会培养了大批中文人才，成为智利天主教大学一张亮丽的名片和中智两国文化交流互鉴的中心。“每一位来自中国的留学生都是很棒的使者。他们向我们介绍中国的文化，也能与本地的学生打成一片。”智利天主教大学副校长莉莉安·费雷尔对记者表示，希望能在未来与中国高等学府在学生交流、联合研究等方面加强合作。

人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分则已走访亚非欧及南美的17个国家。报道充分利用新技术、新手段、新表达，形成报网融合、线上线下互动、海内海外联动的全媒体传播矩阵，多维度、全景式展现共建“一带一路”的壮美图景。

(责编：孙红丽、高雷)

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