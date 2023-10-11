人民网记者 杨义 许维娜 张若涵 唐嘉艺 吴思萱 韦衍行

漫步丝路沿岸，对面风景独好。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动远赴阿根廷首都，采撷来自南美洲的独特风土人情。

在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市，徜徉于粉红的玫瑰宫与七彩的博卡区，看雾蓝的港口车来船往，看烤肉的铁架上腾出橙红的火焰，在金碧辉煌的歌剧院聆听动人心魄的音乐，在紫红色的灯光下感受探戈的神秘风情……一起来感受布宜诺斯艾利斯这座城市的多彩魅力吧！