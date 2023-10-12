人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）记者从全国糖酒会组委会获悉，第109届全国糖酒商品交易会12日至14日在深圳举办，此次秋季糖酒会将有来自超30个国家和地区的4012家企业参展。

在第109届糖酒会新闻发布会上，全国糖酒会组委会主任、中粮糖业董事长李明华介绍到，本届糖酒会展览总面积22万平方米，刷新了糖酒会秋季会历史纪录。共有4012家企业参展，预计观展人次将超30万次。

据介绍，本届糖酒会，共设置8大展区，分别为传统酒类、葡萄酒及国际烈酒、休闲食品及烘焙、饮品及乳制品、调味品及配料、国际食品包装及供应链、食品机械及粤港澳大湾区专馆。各展区内，还根据产业发展特点和行业人士需求，细化设置了酱酒、清香酒等12个特色专区。

深圳市政府副秘书长朱武表示，此次全国糖酒会第一次落地深圳、落地粤港澳大湾区，将有效提振深圳乃至整个粤港澳大湾区糖酒消费市场发展，不断吸引国际资源和主体，实现国内国际要素的双向奔赴，促进国内国际两个市场的融合发展。

据国糖酒会组委会副主任、秘书长杨成刚介绍，粤港澳大湾区专馆，面积约5000平方米，集中展示大湾区优质食品和酒类企业品牌，展示深圳在助力乡村振兴、服务港澳和融入新发展格局等方面的积极作为和成就。该专馆划分了品牌展区、港澳展区、对口协作展区、综合产品展区等四大板块，近百家企业参展。同时，展会其他主题展区有339家大湾区企业参展，合计展览面积达1.5万平方米，彰显了粤港澳大湾区企业在国内食品和酒类行业全产业链上的地位和影响力。

据悉，本届糖酒会主论坛“CFDF全球食饮产业发展大会”同期举办，同时，展会期间还将举办多场行业论坛、研讨会，以及产品推介会、新品发布会、集中签约仪式等促进交易的专业活动，助力客商开拓视野、发掘商机。

深圳市商务局局长张非梦表示，深圳市委、市政府高度重视糖酒会服务保障工作，在引进糖酒会之初就将高标准、严要求作为服务保障糖酒会的工作原则，从加强组织保障、优化服务举措、规范市场秩序、联通港澳消费、营造良好氛围五个方面全力推动展会顺利举办。

同时，深圳市商务局联合海关、边检等部门，将进一步探索为香港、澳门入境展品及来往人员提供更多便利化通关服务。结合糖酒会期间购物场景、消费硬件设施提升的契机，进一步提升对港澳吸引力。

(责编：孙红丽、高雷)

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