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财政部：停止销售41款即开型福利彩票

2023年10月12日09:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：财政部：停止销售41款即开型福利彩票

　　据财政部网站消息，11日财政部发布关于停止销售“六六顺”等41款即开型福利彩票游戏的审批意见。意见表示，为进一步优化福利彩票游戏结构，促进彩票市场健康发展，同意中国福利彩票发行管理中心停止销售“六六顺”等41款即开型福利彩票游戏(见下图)。中国福利彩票发行管理中心应当自批准之日起2个月内向社会发布公告，公告内容包括财政部的批准文件名称及文号、停止销售日期、兑奖截止日期等。自公告之日起满60个自然日后，停止销售上述41款彩票游戏。

　　停止销售的“六六顺”等41款即开型福利彩票游戏。来源：财政部网站

　　上述41款彩票游戏停止销售后，在兑奖期内，应当按照规定兑付奖金。兑奖期结束后，中国福利彩票发行管理中心应与彩票销售机构做好彩票资金结算工作。逾期未兑奖奖金纳入彩票公益金，奖金结余转为一般调节基金，超兑奖金按规定列支。

(责编：申佳平、陈键)
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