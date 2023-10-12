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狂飙之后又现连跌 现在是投资黄金好时机吗

马春阳
2023年10月12日09:28 | 来源：经济日报
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原标题：狂飙之后又现连跌 现在是投资黄金好时机吗

　　经历了近乎整月“狂飙”后，国际黄金价格在9月底来了一个急刹车。9月25日至10月5日，伦敦金现货价格连续9个交易日下跌，10月5日伦敦金现货价格收盘价1820.08美元/盎司，创近7个月新低。

　　今年以来，受国际金价上涨、人民币汇率波动等因素影响，国内金价呈持续上涨趋势，其中首饰金的价格更是在9月份冲破610元/克，金价的强势表现也在消费者中掀起一阵购金热。而在中秋国庆假期，金价却连续回落，出乎多数消费者意料，同时也提示消费者追高购金的风险。

　　受访专家普遍表示，本轮金价下跌是受美债收益率、美元指数大幅上涨，以及市场避险情绪减弱等因素综合影响，黄金投资者应多关注市场变化，理性投资。

　　“美元是国际黄金的主要计价货币，美债收益率与国际金价通常呈现明显负相关关系，美债收益率可以理解为持有黄金的机会成本，黄金是无息资产，两者同为低风险资产，具有一定替代性。”南华期货有色分析师夏莹莹表示，中秋国庆长假期间，10年美债收益率升破4.8%关口，为2007年以来新高，这背后主要受不断激增的美债供应以及疲软的美债需求影响，供需失衡下美债价格下跌，美债收益率不断上行，带动美元指数上行，拖累金价。

　　除此之外，受访专家认为，美国经济及就业数据表现出强韧性，原油及天然气价格走高推高通胀压力，都会增强市场对美联储维持高利率的预期，对黄金价格造成压力。

　　招金精炼交易部经理高伟表示，美国9月ISM制造业PMI录得49，美国9月Markit制造业PMI终值录得49.8，均高于市场预期和前值，美国制造业的回暖，令市场对美国经济衰退的担忧缓解，增加了美联储维持高利率的预期。同时，美国9月季调后非农就业人口增加33.6万人，远超预期的17万人，创今年1月以来最大增幅。7月和8月新增就业人数合计较修正前高11.9万人。非农就业人数意外上升，表明劳动力市场仍具有韧性，市场对美联储年内再次加息的预期上升，提升了美元收益率。

　　尽管金价出现“跳水”，但多数市场人士依然看好金价后市。夏莹莹认为，从年内来看，美元指数高位运行预计难以维系，美债供需失衡虽可能持续，但美联储货币政策转向仍然可期，高利率及高美债收益率对美国经济终将产生负反馈，金融风险的上升将加大市场避险需求，黄金作为避险资产将受益。此外，发展中国家增持黄金储备的趋势，也会对金价形成一定强劲支撑。

　　值得关注的是，全球央行购金热今年以来持续升温。以中国人民银行为例，截至9月末，黄金储备已经实现连续11个月增持，报7046万盎司，环比增加84万盎司，这是中国人民银行黄金储备首次站上7000万盎司大关。

　　英大证券公司首席宏观经济学家郑后成认为，短期内，我国大概率还将继续增持黄金储备。美联储持续加息，在短期内拉升美元指数的同时，不可避免地对美国宏观经济形成较大压力，进而在中长期对美元指数形成利空。在中长期美元指数下行的背景下，黄金替代效应凸显，包括央行在内的市场对黄金的需求量上升。

　　黄金具有投资和保值属性，金价的持续攀升催生了消费及投资等需求。

　　对于投资者而言，既然金价已经有所回调，现在是抄底的好时机吗？夏莹莹认为，金价明显回落后，投资黄金性价比有所提高。但由于近期黄金价格波动加大，且短期走势偏弱，建议投资者可以分阶段分批买入，降低投资风险。

　　“总的来看，在国际地缘政治冲突持续、美联储加息前景不明朗的大背景下，市场仍有一定的动力将金价托举在高位。”北京师范大学“一带一路”学院研究员、中国黄金集团前首席经济学家万喆表示，国际黄金价格仍处于历史高位区间，投资者是否应该此时出手投资要根据自身的风险偏好、资产配置情况决定，做到理性投资。

(责编：申佳平、陈键)
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