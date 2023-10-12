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消费数据产权保护不容小觑

金观平
2023年10月12日09:28 | 来源：经济日报
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原标题：消费数据产权保护不容小觑

　　中秋国庆假期，消费迎来热潮。人们在不同消费场景体验中发现，部分商家仍通过人脸识别、强制关注等方式过度收集用户信息。消费者隐私权不容侵犯，推进消费数据合规使用需久久为功。

　　数据作为数字经济的核心生产要素，已成为国家基础性和战略性资源，对推动经济增长的作用日益显现。数据显示，去年我国数据要素市场规模达到815亿元，同比增长49.51%，其中数据存储、数据分析、数据加工、数据交易等环节市场规模超百亿元。

　　完善的产权制度，是数据合规使用的重要基础。当前，消费市场数据资源采集与利用标准不规范，存在无序采集、超范围采集、违规使用等问题，反映出数据资产保护规则和治理体系仍有待完善。数据非法使用和交易，不仅侵犯公民个人隐私，甚至危害国家安全。在数字技术持续迭代更新的时代背景下，不能对侵犯消费者数据权益问题听之任之。

　　对企业没有底线的行为，要持续严厉整治，形成刚性约束。企业应形成一个基本底线共识，平台占有的数据并非都是企业自身资产。某平台企业负责人曾公开表示，拥有大量用户头像信息，称可结合过往十几年的用户信息用作分析预测。数据信息是一种资源，产权是用户的，而不是平台的，平台企业不能以营利为目的将客户信息数据资源对外交易，同时也要严禁平台利用数据优势对用户开展价格歧视。

　　事实上，部分互联网平台公司由于用户数量大、覆盖面广，已具备基本公共服务功能，一旦出现问题，将对全社会产生较大影响。因此，对于平台企业的管理，不适宜采用一般的手段和办法。要升级管理方式，打破管理壁垒，加速技术渗透，提升监管效能。

　　值得注意的是，最高法日前发布反不正当竞争典型案例，其中多起和数字、数据有关。数据独占现象的形成，源于经营者掌握某一行业几乎所有的数据信息，以其优势开展不正当竞争。实际上，具有市场支配地位的经营者利用数据和算法、技术以及平台规则等设置障碍，对其他经营者进行不合理限制的，属于滥用市场支配地位的行为。针对相关问题，企业要找到商业价值、公共利益和个人隐私之间的平衡点。

　　消费数据产权保护不容小觑。保护消费者数据权益，是数字经济长远健康可持续发展的前提。数据确权问题，是各方必须直面的现实课题，关系到个人隐私保护、数字经济发展、国家主权安全。在技术持续迭代背景之下，消费者权益保护也要与时俱进。只有高度重视用户的合理诉求和正当权益，才能最终实现数据安全保护与有效利用的有机统一。

(责编：申佳平、陈键)
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