杨仑

原标题：首次星地激光高速图像传输试验成功

记者11日从长光卫星技术有限公司（以下简称“长光卫星”）了解到，该公司使用自主研制的车载激光通信地面站，与“吉林一号”星座MF02A04星的星载激光通信终端开展了星地激光高速图像传输试验并取得成功。

这标志着该公司已成功实现星地激光高速图像传输全业务链的工程化。这是我国首次自主完成业务化应用星地激光高速图像传输试验。

随着星座时空分辨率的不断提高，其产生的数据量呈几何级增长。星地数传链路带宽已成为制约卫星海量数据下传的核心问题。

“激光通信因具有高带宽、低延迟、安全性好等特点，成为海量数据超高速传输的最佳解决方案之一。”长光卫星激光通信地面站技术负责人王行行表示。

2020年3月，长光卫星同步组建基于业务化应用的车载激光通信地面站与星载激光通信终端两个攻关团队，采用天地一体联合设计理念，全面开展研制工作。

今年以来，该公司陆续完成了地面水平对接测试、星地双向捕获跟踪试验等工作。10月5日，该公司车载激光通信地面站接收到MF02A04星星载激光终端下传的120GB遥感图像，完成首次星地双向激光高速图像传输试验。

据介绍，这一激光通信地面站采用了车载构型，不仅具备高带宽和小型化的特点，同时可以随时移动、随地部署，通过地面站站址的灵活变化，为躲避极端天气、大气湍流提供了有效支撑，这一特性将大大提升星地激光数据传输的可靠性和稳定性。

“本次星地激光图像传输试验通信带宽达10Gbps（1Gbps为每秒1千兆），是传统微波数传带宽的10倍以上。未来长光卫星计划将这一带宽扩展到40—100Gbps，并在全国多处布站，将极大提升‘吉林一号’遥感影像数据获取的效率。”王行行说。

(责编：申佳平、陈键)

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