何亮

原标题：我氢燃料电池动力示范船首航成功

11日，由三峡集团、中国船舶第七一二研究所、长江三峡通航管理局、中国船级社、武汉长江船舶设计院、江龙船艇等单位共同研发建造的氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号，在湖北宜昌三峡游客中心（九码头）完成首航。该船是国内首艘入级中国船级社氢燃料电池动力船，首航的成功标志氢燃料电池技术在内河船舶应用上实现零的突破，对推动“氢化长江”进程、加快内河航运绿色低碳发展具有示范意义。

据了解，“三峡氢舟1”号为钢铝复合结构，总长49.9米、型宽10.4米、型深3.2米，乘客定额80人，主要采用氢燃料电池动力系统，氢燃料电池额定输出功率500千瓦，最高航速28公里/小时，巡航航速20公里/小时，续航里程可达200公里，交付后用于三峡库区及三峡-葛洲坝两坝间交通、巡查、应急等工作。

近年来，新能源动力推进技术应用已经成为绿色船舶的重要发展方向，氢能具有无污染、可再生、高效率三大优势，氢燃料电池技术在船舶上应用可实现能源高效、零排放和船舶舒适度提升，是绿色船舶的理想动力推进装置。据测算，“三峡氢舟1”号相比传统燃油动力船舶，预计每年可替代燃油103.16吨，减少二氧化碳排放343.67吨。

据悉，“三峡氢舟1”号能源补给站是国内首个内河码头型制氢加氢一体站，利用三峡电站发出的清洁电能进行电解水制氢，氢气经过压缩、储存、加注等环节，直接供给氢能源船舶。该站2022年12月25日调试出氢，2023年8月19日向“三峡氢舟1”号加氢。加氢站包括200标方/小时PEM电解水制氢系统、500公斤/日加氢系统、船用氢气加注系统、车用氢气加注系统、8标方/小时氧气充装系统等配套附属设施，可满足船舶大量、快速充氢需求，实现240公斤/小时的氢气安全快速充装。

(责编：申佳平、陈键)

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