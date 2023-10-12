人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我氢燃料电池动力示范船首航成功

何亮
2023年10月12日09:30 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我氢燃料电池动力示范船首航成功

11日，由三峡集团、中国船舶第七一二研究所、长江三峡通航管理局、中国船级社、武汉长江船舶设计院、江龙船艇等单位共同研发建造的氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号，在湖北宜昌三峡游客中心（九码头）完成首航。该船是国内首艘入级中国船级社氢燃料电池动力船，首航的成功标志氢燃料电池技术在内河船舶应用上实现零的突破，对推动“氢化长江”进程、加快内河航运绿色低碳发展具有示范意义。

据了解，“三峡氢舟1”号为钢铝复合结构，总长49.9米、型宽10.4米、型深3.2米，乘客定额80人，主要采用氢燃料电池动力系统，氢燃料电池额定输出功率500千瓦，最高航速28公里/小时，巡航航速20公里/小时，续航里程可达200公里，交付后用于三峡库区及三峡-葛洲坝两坝间交通、巡查、应急等工作。

近年来，新能源动力推进技术应用已经成为绿色船舶的重要发展方向，氢能具有无污染、可再生、高效率三大优势，氢燃料电池技术在船舶上应用可实现能源高效、零排放和船舶舒适度提升，是绿色船舶的理想动力推进装置。据测算，“三峡氢舟1”号相比传统燃油动力船舶，预计每年可替代燃油103.16吨，减少二氧化碳排放343.67吨。

据悉，“三峡氢舟1”号能源补给站是国内首个内河码头型制氢加氢一体站，利用三峡电站发出的清洁电能进行电解水制氢，氢气经过压缩、储存、加注等环节，直接供给氢能源船舶。该站2022年12月25日调试出氢，2023年8月19日向“三峡氢舟1”号加氢。加氢站包括200标方/小时PEM电解水制氢系统、500公斤/日加氢系统、船用氢气加注系统、车用氢气加注系统、8标方/小时氧气充装系统等配套附属设施，可满足船舶大量、快速充氢需求，实现240公斤/小时的氢气安全快速充装。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
贺延昭：白酒行业集中度提升 高端化成区域龙头发展主要驱动力
　　10月12日至14日，第109届全国糖酒商品交易会将在深圳举办。本届糖酒会共设置了包括传统酒类展区在内的8大展区，来自全国各地的知名白酒企业汇聚一堂，就白酒行业发展趋势展开了探讨与交流。…
全国糖酒会首次粤港澳落地大湾区 12日至14日在深圳举办
　　人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）记者从全国糖酒会组委会获悉，第109届全国糖酒商品交易会12日至14日在深圳举办，此次秋季糖酒会将有来自超30个国家和地区的4012家企业参展。 在第109届糖酒会新闻发布会上，全国糖酒会组委会主任、中粮糖业董事长李明华介绍到，本届糖酒会展览总面积22万平方米，刷新了糖酒会秋季会历史纪录。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部