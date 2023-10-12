张泉、张建

原标题：长白山40米口径射电望远镜项目启动

由中国科学院上海天文台牵头建设的长白山40米口径射电望远镜项目11日正式启动。该望远镜将在我国探月工程和深空探测工程中，承担甚长基线干涉测量（VLBI）测定轨任务，并进一步提升我国现有VLBI网的构型和观测能力。

据介绍，VLBI起源于射电天文领域的干涉测量技术，VLBI网中的多个望远镜可等效成一台口径更大的望远镜，望远镜之间的距离（基线）越长，所形成的“等效口径”就越大，联合观测的灵敏度和空间分辨率也越高。

“使用VLBI技术，可实时、精准地对航天器进行测定轨和定位。自嫦娥一号以后，我国一系列探月和深空探测任务采用了测距测速+VLBI的新型测定轨体制，有力保障了历次任务的顺利实施。”上海天文台台长沈志强说。

我国现有VLBI网由位于北京、乌鲁木齐、昆明、上海的四个观测台站和上海VLBI数据处理中心（“四站一中心”）构成，观测能力达到世界先进水平。长白山40米射电望远镜和今年9月正式开工建设的日喀则40米射电望远镜，将使我国VLBI网得到进一步升级。

“日喀则和长白山的两台望远镜建成后，我国VLBI网最长基线将由约3200公里拉长至约3800公里，最大角分辨率将提升18%。同时，长白山40米射电望远镜所处经度比上海天马望远镜更高，将更早捕获到深空目标。”上海天文台长白山观测站总工程师李斌说，届时，我国将形成“六站一中心”的VLBI网，可同时对两个探测器进行精准观测，将为探月和深空探测任务实施提供更加有力的支撑。

长白山40米射电望远镜是一台全实面、全可动、高精度、多用途的地平式射电望远镜，未来计划配备7个波段高灵敏度致冷接收机，可实现从700MHz到50GHz连续频谱覆盖。除服务探月和深空探测任务外，该望远镜还将提升我国射电天文科学研究能力，助力科学家在超大质量黑洞、银河系动力学等领域取得更多创新性成果。

(责编：申佳平、陈键)

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