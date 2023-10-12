人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央汇金公司增持四大行股份

姚均芳
2023年10月12日09:32 | 来源：新华网
小字号

原标题：中央汇金公司增持四大行股份

　　11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算），以自身名义继续在二级市场增持其股份。

　　其中，汇金公司增持工商银行A股约2761.20万股，增持后持有工商银行A股股份约1237.45亿股，持股比例从34.71%升至34.72%；增持农业银行A股3727.22万股，增持后持有农业银行A股股份约1401.25亿股，持股比例从40.03%升至40.04%；增持中国银行A股2488.79万股，增持后持有中国银行A股股份约1884.86亿股，持股比例从64.02%升至64.03%；增持建设银行A股约1838万股，增持后持有建设银行股份约1428.05亿股（包括A股和H股），持股比例从57.11%升至57.12%。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
贺延昭：白酒行业集中度提升 高端化成区域龙头发展主要驱动力
　　10月12日至14日，第109届全国糖酒商品交易会将在深圳举办。本届糖酒会共设置了包括传统酒类展区在内的8大展区，来自全国各地的知名白酒企业汇聚一堂，就白酒行业发展趋势展开了探讨与交流。…
全国糖酒会首次粤港澳落地大湾区 12日至14日在深圳举办
　　人民网北京10月12日电 （记者孙博洋）记者从全国糖酒会组委会获悉，第109届全国糖酒商品交易会12日至14日在深圳举办，此次秋季糖酒会将有来自超30个国家和地区的4012家企业参展。 在第109届糖酒会新闻发布会上，全国糖酒会组委会主任、中粮糖业董事长李明华介绍到，本届糖酒会展览总面积22万平方米，刷新了糖酒会秋季会历史纪录。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部