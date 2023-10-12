姚均芳

原标题：中央汇金公司增持四大行股份

11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）通知，汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算），以自身名义继续在二级市场增持其股份。

其中，汇金公司增持工商银行A股约2761.20万股，增持后持有工商银行A股股份约1237.45亿股，持股比例从34.71%升至34.72%；增持农业银行A股3727.22万股，增持后持有农业银行A股股份约1401.25亿股，持股比例从40.03%升至40.04%；增持中国银行A股2488.79万股，增持后持有中国银行A股股份约1884.86亿股，持股比例从64.02%升至64.03%；增持建设银行A股约1838万股，增持后持有建设银行股份约1428.05亿股（包括A股和H股），持股比例从57.11%升至57.12%。

(责编：申佳平、陈键)

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