记者周蕊 桑彤

原标题：第六届进博会最后冲刺 “中欧班列-进博号”满载进博展品到上海

10月11日，满载着第六届进博会的展品，今年第一列“中欧班列－进博号”从德国杜伊斯堡启程后，抵达上海。伴随着首列“进博号”的抵达，第六届进博会筹办重心转入现场落地工作，进入最后冲刺阶段。

“和以往‘中欧班列-进博号’运输工程机械类产品为主不同的是，这列‘进博号’运载的主要是化妆品，总价值1600多万欧元，这说明中欧班列日益成为欧洲及相关国家企业赴上海参展进博会的新选择。”中欧班列平台企业——上海东方丝路多式联运有限公司董事长王锦秋说，今年，“中欧班列－进博号”首次扩展到3列，货值预计超过3.5亿元人民币。

今年第一列“中欧班列－进博号”从德国杜伊斯堡启程后抵达上海。新华社记者丁汀摄

东方国际（集团）有限公司董事长童继生介绍，开行两年来，从上海发运的中欧班列累计已经开行了140多列，运行间隔也从最开始的一个月一列加密到现在的四五天一列，累计价值45亿多元人民币的货物在欧亚大陆传送。

值得注意的是，本次“进博号”列车实现了铁路电子提单的应用，提升了铁路运输效率。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，今年，第六届进博会国家展全面恢复线下举办，近一半国家是首次线下参加，企业展的展览面积、世界500强和行业龙头企业数均创历年最高。

自2018年首届以来，进博会连续五年成功举办，累计有171个国家和地区的企业参展，累计意向成交额近3500亿美元，展示了超过2000项代表性首发新产品、新技术、新服务，已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平对外开放的平台、全球共享的国际公共产品。

(责编：申佳平、陈键)

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